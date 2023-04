Casa Sollievo, il Calcio Foggia 1920 visita i pazienti in Oncoematologia Pediatrica

SAN GIOVANNI ROTONDO (FOGGIA), 13/04/2023 – Stamane il Calcio Foggia 1920 si è recato in visita ai piccoli pazienti dell’Oncoematologia Pediatrica e agli operatori sanitari dell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo.

Accompagnati dal direttore commerciale Pino Stefanini, dirigenti, tecnici e calciatori sono stati ricevuti nella sala multimediale del Poliambulatorio dal direttore amministrativo dell’Ospedale, Michele Giuliani. Qui, tra i pazienti che hanno accolto la squadra, c’era anche Niccolò Basta, lo youtuber tifosissimo del Foggia che da anni racconta la sua malattia sul canale Youtube “NicoForza”: «La vostra visita qui in reparto – ha spiegato Niccolò – mi riempie di gioia e mi emoziona. La malattia è la mia partita più importante, per me il calcio è molto di più una passione. Non dimenticherò mai tutto l’incoraggiamento che dal 2018 mi riservate e soprattutto quel giorno in cui scesi in campo allo Zaccheria per ricevere i cori di incoraggiamento dei tifosi».