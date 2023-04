“DIA: Stirpe testimonia il fiorente business della droga a San Severo”

www.statoquotidiano.it, Foggia, 13 aprile 2023. “Nell’area dell’Alto Tavoliere la città di San Severo si confermerebbe epicentro delle dinamiche più significative di quel territorio e fulcro del programma di espansione territoriale della potente batteria mafiosa foggiana MORETTI-PELLEGRINO-LANZA, grazie al legame storico con il clan LA PICCIRELLA“.

“Nel quartiere San Bernardino della cittadina sembrerebbe dominare, per quanto concerne le attività di spaccio, una figura emblematica considerata “vicina” a quel clan nonché alla famiglia SPINAZZOLA-DELLA FAZIA, intorno alla quale orbitano anche altri gruppi criminali del rione come quelli facenti capo ai COLAPIETRA e ai DE CESARE-RUSSI. Un segnale di instabilità del tessuto criminale, emblematico degli attuali contrasti connessi con il controllo delle piazze di spaccio, sovviene dall’omicidio di un pluripregiudicato consumato l’8 aprile 2022”.

Così dalla relazione del Ministro dell’Interno al Parlamento sull’attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia, periodo Gennaio – Giugno 2022.

“Nell’ambito dell’indagine “Drug room”, tra l’altro, la vittima era stata colpita da un’ordinanza di custodia cautelare eseguita dai Carabinieri il 20 maggio 2022 nei confronti di altri 6 soggetti inseriti nel contesto delinquenziale del citato rione di San Bernardino”.

“Anche l’inchiesta “Stirpe”, del 9 marzo 2022, testimonia il fiorente business della droga

nella piazza di San Severo. Le risultanze investigative acquisite dalla Polizia di Stato hanno

permesso di ottenere importanti riscontri in ordine alle attività delittuose poste in essere da

un gruppo di soggetti che gestivano “l’attività di spaccio a seconda dei casi presso le rispettive abitazioni ovvero attraverso una consegna della sostanza stupefacente presso il domicilio o il luogo di lavoro dei clienti o in luoghi collaudati del centro cittadino di San Severo”.

“Sempre nel settore degli stupefacenti, inoltre, l’indagine “Tamagotchi” del 20 gennaio 2022 ha disvelato un circuito criminale attivo tra San Severo, Apricena e San Marco in Lamis, dedito allo spaccio di cocaina, marijuana e hashish, nonché capeggiato da un pregiudicato sammarchese legato da vincoli di sangue ad un noto elemento contiguo al clan garganico dei ROMITO. Fra gli stabili canali di approvvigionamento dello stupefacente spicca quello riconducibile ad un appartenente al gruppo PADULA-CURSIO, attivo ad Apricena, unitamente al contrapposto sodalizio opposto DI SUMMA-FERRELLI”.

“Non sono mancati nel territorio sanseverese gravi episodi che documentano la pressione

criminale e la forza intimidatrice dei clan con la loro strategia di infiltrazione nel litorale

adriatico e, in particolare, in Molise, Abruzzo e Marche. Al riguardo, rilevano i risultati

investigativi dell’operazione “On the Road”, conclusa dai Carabinieri il 16 giugno 2022 e

che ha colpito 6 soggetti di San Severo (FG) tutti gravemente indiziati, in concorso tra loro e a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata ai furti di autovetture e alle estorsioni consumati, oltre che nell’Alto Tavoliere, anche nelle sopracitate regioni”. (X – continua).