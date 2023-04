Fuggi a Foggia: ecco il percorso della manifestazione podistica

Foggia, 13 aprile 2023 – Si snoderà lungo le strade cittadine la mattina di domenica 16 aprile la manifestazione podistica denominata Fuggi a Foggia. L’evento, alla sua seconda edizione, è organizzato dalla Associazione Sportiva Dilettantistica “I Podisti di Capitanata” con il patrocinio del Comune di Foggia.

Si tratta di una competizione di corsa su strada sulla distanza dei dieci chilometri che sarà affiancata da una manifestazione non competitiva sulla stessa distanza e da una passeggiata amatoriale su di un percorso di 6 chilometri.

Si tratta della prima iniziativa di corsa su strada che si svolge in città dopo la pandemia.

L’ufficio traffico del Comune di Foggia informa che la gara sui dieci chilometri si snoderà lungo il seguente percorso:

• Partenza in Via G. De Petra, altezza Piazza Achille Donato Giannini, in direzione di Viale degli Aviatori (quest’ultima via soggetta a chiusura per il solo attraversamento);

• Via Fante d’Italia;

• Via A. Bonante;

• Via Caduti dei Bombardamenti dell’Estate “43”;

• Via F. Buonarota (tratto da Via Caduti dei Bombardamenti dell’Estate “43” a Via Camporeale);

• Via Camporeale (tratto da Via F. Buonarota a Via Natola);

• Via M. Natola (carreggiata di destra con direzione Viale I Maggio);

• Viale I Maggio (carreggiata di destra tratto da Viale degli Aviatori a Via L. Radice);

• Via L. Radice;

• Viale I. D’Addedda (carreggiata di destra con direzione Via G. Gentile);

• Via G. Gentile (carreggiata di destra con direzione Via Mons. Farina);

• Via M. F.M. Farina (carreggiata di destra con direzione Viale Europa);

• Viale Europa (carreggiata di destra tratto da Via Mons. Farina a Via G. Parini);

• Via G. Parini (carreggiata di destra tratto da Viale Europa a Via Padre Angelico da Sarno)

• Via G. Parini (carreggiata di sinistra a partire dall’uscita dalla rotatoria con Via Padre Angelico da Sarno / Via V. Alfieri fino a Viale Virgilio);

• Traversa XV strada del Salice Nuovo – ex Tratturo San Lorenzo – (carreggiata di sinistra con direzione fino all’inversione di marcia in corrispondenza dell’inizio pista ciclabile)

• Via G. Parini (carreggiata di sinistra con direzione Via Padre Angelico da Sarno);

• Via P. A. Da Sarno;

• Via E. Berlinguer;

• Via G. Almirante;

• Via A. Santoro;

• Via M. Gandhi;

• Via L. Einaudi (tratto da Via M. Gandhi a Via G. De Petra);

• Via G. De Petra con arrivo interno Campo CONI:

La collaterale passeggiata non agonistica interesserà anche Via Mons. Lenotti.

Le strade interessate dalla manifestazione saranno temporaneamente chiuse al traffico veicolare, che sarà deviato sulla viabilità limitrofa, a partire dalle ore 09:00 fino alle ore 11:00 e comunque sino a fine manifestazione.

Verranno consentiti, nei limiti del possibile, al fine di non compromettere le condizioni di sicurezza della manifestazione, i transiti e gli attraversamenti motivati da situazioni di necessità.