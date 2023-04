“La mafia foggiana sta cercando di superare l’instabilità per avvicinarsi al modello ‘ndrangheta”

www.statoquotidiano.it, Foggia, 13 aprile 2023. ‘La magistratura e le Forze di polizia stanno assicurando il massimo impegno contro le organizzazioni criminali che operano a Foggia e in provincia’. Così ha dichiarato il Ministro dell’Interno pro tempore in occasione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato alla Prefettura di Foggia il 17 gennaio 2022, cui hanno preso parte il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, i Comandanti Generali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza e i vertici della locale Procura della Repubblica e della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari.

“I violenti attentati dinamitardi consumati nei primi giorni del mese di gennaio 2022 hanno indotto le componenti istituzionali a potenziare la strategia di contrasto e ad intensificare l’attività di prevenzione e controllo del territorio.

Significativa al riguardo è stata la contestuale nascita (sempre il 17 gennaio 2022) dell’Associazione antiracket ed usura, segno tangibile di una coscienza civile che intende reagire alle inaccettabili pressioni intimidatorie rivolte dai clan mafiosi anche a liberi professionisti, imprenditori/commercianti e rappresentanti delle Istituzioni locali e nazionali. Nel semestre di riferimento continua l’antimafia sociale, serie di iniziative finalizzate a promuovere una sempre più vasta cultura della legalità, per neutralizzare il consenso socio-ambientale che la criminalità a Foggia e provincia raccoglie specialmente tra le fasce sociali più deboli“.

“In questo contesto, numerosi sono stati gli incontri e i dibattiti organizzati nella città dauna in occasione del trentennale dell’istituzione della Direzione Investigativa Antimafia, con il supporto dell’Università di Foggia e dell’Ufficio Scolastico Regionale Puglia – Ambito Territoriale di Foggia”.

Così dalla relazione del Ministro dell’Interno al Parlamento sull’attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia, periodo Gennaio – Giugno 2022.

“La massima attenzione al peculiare contesto foggiano è stata ribadita anche nel recentissimo Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica del 5 ottobre 2022 nel corso del quale il Prefetto di Foggia, Maurizio Valiante, ha sottolineato che “saranno intensificati i servizi di prevenzione generale e controllo del territorio in modalità interforze, anche con l’ausilio di reparti specializzati”.

L’autorità provinciale di pubblica sicurezza ha anche preso in considerazione i “rischi di infiltrazioni nel tessuto economico da parte della criminalità organizzata, in vista degli ingenti trasferimenti statali destinati al Comune nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”.

“Il panorama mafioso foggiano è infatti composto da diverse consorterie che vengono

identificate in relazione al territorio in cui operano: la mafia foggiana (la cd “società”), la

mafia garganica, la mafia dell’Alto Tavoliere e la malavita cerignolana”.

“Le formazioni attuali, pur essendo il risultato di distinti processi evolutivi, mantengono tutte il loro tradizionale carattere ibrido e si presentano profondamente diverse, specie sotto il profilo operativo, dalle tradizionali espressioni mafiose attive nel territorio nazionale”.

Sul piano strutturale, le diverse organizzazioni criminali foggiane sono costantemente alla ricerca di assetti organizzativi più solidi e strategie condivise, finalizzate al superamento delle instabilità e conflittualità inter e intraclanici per giungere a modelli criminali quali quello della ‘ndrangheta”. (v – continua).