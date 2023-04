Manfredonia, salta acquisizione stabilimento Dopla: “Amareggiati e delusi”

MANFREDONIA (FOGGIA), 13/04/2023 – “Amareggiati e delusi dall’esito della trattativa di acquisizione dello stabilimento 𝗗𝗢𝗣𝗟𝗔 𝗠𝗔𝗡𝗙𝗥𝗘𝗗𝗢𝗡𝗜𝗔 da parte dell’imprenditore Bava.

Dall’incontro con la task force della Regione Puglia, terminato poco fa, la definitiva fumata nera rispetto ad un’offerta che non era proponibile e che, oltretutto, non salvaguardava i 67 lavoratori, di cui era prevista l’assunzione della sola metà della platea. Un atteggiamento quello di Bava biasimabile anche per la decisione del suo rappresentante di abbandonare la riunione subito dopo aver annunciato il passo indietro, senza nessun’altra possibilità di confronto.

Un epilogo di una storia già vista, un ennesimo schiaffo per il nostro territorio che non può permettersi un’altra emorragia occupazionale, la desertificazione dell’area industriale e lo sciacallaggio del sito produttivo rappresentato dallo stabilimento Dopla. Ma, non è il tempo delle polemiche fini a sé stesse. Ho lanciato un appello agli advisor di Dopla, a Carlo Levada (Amministratore Delegato di Dopla) e al fondo Muzinich: l’azienda ha ricevuto tante opportunità e benefici attraverso il Contratto d’Area,l’azienda ha ricevuto tante opportunità e benefici attraverso il Contratto d’Area, si ricambi sostenendo la tenuta in funzione della produzione dello stabilimento (che è ad oggi perfettamente funzionante) per massimo 2 anni, tempo necessario per aiutarlo a stare sul mercato ed accompagnarlo ad una sua eventuale riconversione. Un impegno morale come riconoscimento al nostro territorio. Al contrario, sarebbe una sconfitta per tutti.