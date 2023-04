Marasco: “Ecco le auto più rubate. Cerignola capitale dei furti al Sud”

MANFREDONIA/CERIGNOLA (FOGGIA), 13/04/2023 – “Furti auto Italia 2023 – Terminato l’effetto “pandemia” riprendono i furti d’auto in Italia con un sostanziale incremento rispetto agli anni precedenti.

Quale è la macchina più rubata in Italia? Classifica delle 5 auto più rubate nel 2022: Fiat Panda; Toyota RAV4; Fiat 500; Fiat 500X; Jeep Compass; ed altri tipi di veicoli su richiesta del mercato nero. Qual è l’auto che viene rubata meno? E per quanto riguarda le auto meno rubate in Italia? In generale vale la regola che meno un’auto è famosa e diffusa e meno è attenzionata dai ladri.

Non sorprende allora se in cima a questa classifica troviamo le auto prodotte da Tata, Daihatsu, Dacia e Great Wall. In Italia crescono purtroppo i furti auto e continua ad aumentare il numero complessivo di auto, moto e mezzi pesanti che, una volta sottratti, spariscono nel nulla. Nell'ordine, Campania, Lazio, Puglia, Sicilia e Lombardia sono le aree più a rischio. Un furto su quattro avviene in Campania, mentre il Lazio è la regione in cui i ladri sono più abili a far perdere le tracce dei mezzi rubati.

Nulla cambia circa la classifica delle Regioni più a rischio che continuano ad essere concentrate nel Centro-Sud: la Campania si conferma ancora una volta al primo posto con 23.979 furti (+17%), seguono il Lazio con 15.063 (+15.43%) e la Puglia con 14.951 (+16.35%). Poi la Sicilia con 12.638 furti (+37.46%) e, prima regione del Nord, la Lombardia con 8.508 (+6%). Fra quelle sottratte sono state ritrovate quasi 37mila auto (il 41% del totale, che segna un +29% rispetto all’anno precedente). Delle restanti oltre 52.825 auto, però, se ne perdono le tracce.

Nel 97% dei casi l’auto viene rubata mentre è parcheggiata a distanza di sicurezza dal legittimo proprietario; in poco meno del 3% dei casi si tratta di un’appropriazione indebita, molto probabilmente perpetrata a scapito di una società che l’ha concessa in uso, senza saperlo, a un criminale; e in meno dell’1% dei casi il veicolo è stato sottratto a seguito di una rapina o di altro reato.

Come è noto a tutti CERIGNOLA è al terzo posto sul territorio nazionale per estensione territoriale, dei Comuni d’Italia per superficie. Ecco perché occorrono più forze di Polizia Giudiziaria come raddoppio della Polizia Locale attualmente sotto organico, più 20 Carabinieri e Forestale, più 20 nel Commissariato, più venti nella Guardia di Finanza, nuovi giovani preparati ed esperti nel settore, altrimenti questa piaga non finirà mai. Sig. Ministro dell’Interno Onorevoli del Governo vi è chiaro tutto questo, oppure fate come le tre scimmiette?

AUTO NUOVE RUBATE E CANNIBALIZZATE CERIGNOLA CAPITALE DEL CENTRO SUD ITALIA.

Pos. Comune Superficie (km²)

1 Roma 1 287,36

2 Ravenna 653,82

3 Cerignola 593,93

4 Noto 554,99″.

Lo riporta il comandante Civilis Giuseppe Marasco.