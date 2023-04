Pallavolista italiana di origini nigeriane trovata morta in Turchia

FOGGIA, 13/04/2023 – Una tragedia ha colpito il mondo della pallavolo femminile.

La pallavolista Julia Itoma è stata trovata morta ieri sera a Istanbul, in Turchia, dove si trovava con la sua squadra per la semifinale di Champions League contro l‘Eçaşibasi. Secondo le prime informazioni riportate da primanovara.it, la 18enne sarebbe caduta dalla finestra della camera d’albergo in cui alloggiava.



“Siamo sconvolti dalla tragica morte della 18enne pallavolista Giulia Ituma della Igor Novara. Il mio abbraccio alla famiglia, al club e a tutta la meravigliosa comunità della pallavolo italiana”, ha twittato l’ex allenatore della nazionale italiana di pallavolo Mauro Beluto. Lo riporta l’agenzia Adnkronos.