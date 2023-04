Runner morto, Zoosafari in Puglia: “Non uccidete l’orsa, l’accogliamo noi”

BRINDISI, 13/04/2023 – Lo Zoo di Fasano si oppone all’uccisione dell ‘ orso Jj4, che recentemente ha aggredito e ucciso Andrea Papi, 26 anni, a Caldes (Trento) . La direzione dell’istituzione ha espresso la propria disponibilità ad accogliere l’animale in Puglia.

Esprimendo le proprie condoglianze alla famiglia della vittima, la direzione dello Zoosafari ha annunciato di non essere favorevole all‘opzione dell’abbattimento e che, se necessario, dopo aver consultato le autorità competenti, si potrebbe costruire una nuova struttura per accogliere l’orso. In una lettera a Maurizio Fugatti, governatore di Trento, anche il sindaco di Fasano (Brindisi), Francesco Zaccaria, si è detto d’accordo con la proposta e se ne è detto “orgoglioso”. Lo riporta l’agenzia Ansa.