Sicily Addict, pasticceria e rosticceria online siciliana con oltre 300 alternative e più di 55.000 clienti soddisfatti

MESSINA, 13/04/2023 – Prima pasticceria e rosticceria digitale siciliana, Sicily Addict (www.sicilyaddict.it) realizza inimitabili eccellenze enogastronomiche, espressione di una terra unica e feconda, amata in tutto il mondo per le sue specialità.

Dagli arancini al pistacchio alle proposte di pasticceria, i prodotti sono preparati seguendo metodi artigianali e utilizzando unicamente materie prime locali. La proposta del portale digitale vanta oltre 300 alternative. In qualche click è possibile aggiungere al carrello salumi, conserve, pasta, farine, formaggi, olio, liquori e distillati e tantissime altre bontà tipiche, come la cassata, i cannoli e la pasta di mandorle.

Nella sezione riservata alla rosticceria, invece, si trovano arancini prodotti con i migliori ingredienti della tradizione, pronti da friggere a casa propria. Alcuni esempi? Arancini alla Norma, Arancini al Ragù di Suino Nero Dei Nebrodi, Arancini al Burro e Prosciutto cotto o Arancini Limoncello.

Quanti scelgono le Sicilybox possono approfittare di accurate selezioni di prodotti enogastronomici, ideali per fare un regalo unico ed originale o da donare per stupire chi le riceve. Tra le proposte più appetitose possiamo citare la Sicilybox MERAVIGGHIA, che consente di assaporare Kit 5 Cannoli CLASSICI, Kit 5 Cannoli PISTACCHIO LOVERS, Kit 5 Cannoli CIOKOBUENO, 12 Arancini misti da friggere, Torta Pistacchio da 600 grammi e in omaggio Crema di Pistacchio in sac a poche.

A conferma delle prerogative uniche offerte da Sicily Addict giungono gli oltre 7.000 feedback certificati da Trustpilot, che registrano l’ottimo punteggio medio di 4,5/5. In aggiunta, per rispondere alle esigenze di ogni cliente, è stato implementato un qualificato servizio di customer care multi-canale, fruibile tramite numero di telefono, indirizzo e-mail e WhatsApp.

Le spedizioni sono portate a destinazione in appena 48/72 ore lavorative e il reso è gratuito. A costo zero sono anche le consegne nell’eventualità di ordini superiori a 59,90 euro. Per garantire che i prodotti arrivino integri e mantengano le loro caratteristiche, chiaramente, sono usati imballi a temperatura controllata.

Le modalità di pagamento previste dal portale sono sicure e pongono l’utente al riparo da ogni rischio: PayPal, carta di credito o debito, bonifico bancario e contrassegno.

Non esclusivamente ai clienti privati. Sicily Addict si rivolge anche al mercato B2B, affinché pasticcerie e rosticcerie italiane possano diventare rivenditori. Infine, l’azienda può contare su due cloud kitchen, situate a Milano e Firenze, che permettono di approfittare delle eccellenze siciliane con la praticità del servizio di delivery.