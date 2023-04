Una domanda dalle mille risposte, ma che mette in risalto uno degli effetti collaterali della democrazia: tutti si possono candidare e, se votati, è legittimo che occupino determinati scranni. Tuttavia, bisognerebbe chiedersi anche con quali criteri vengono stilate le varie liste e, soprattutto, come si informano e come votano gli elettori in campagna elettorale; lagnarsi a posteriori, ben sapendo che chi è stato votato non saprebbe fare nemmeno la classica “o” con il bicchiere, non ha molto senso. O, forse sì, un senso ce l’ha: certifica che gli eletti non sono altro che lo specchio degli elettori.