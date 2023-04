Ubriaco prima della partenza: fermato autista bus gita scolastica

GENOVA, 13/04/2023 – La polizia locale di Genova ha fermato un autista di autobus che guidava un pullman con studenti in gita scolastica con un tasso alcolemico superiore al limite di legge .

L’autista è risultato positivo con un tasso di alcol nel sangue di 0,38 e 0,36. L’autobus era stato noleggiato per gli studenti dell’Università Nautica di Genova per una gita scolastica a Orbetello, in provincia di Grosseto, ed è stato fermato da un’unità della polizia stradale nell’ambito di un controllo preventivo. L’uomo è stato multato e il viaggio è stato ripreso in sicurezza da un nuovo autista. I controlli dei veicoli prima della partenza fanno parte di un accordo tra la polizia nazionale e il Ministero dell’Istruzione.