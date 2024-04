Nel corso della giornata odierna, le forze dell’ordine, in collaborazione con la Polizia Locale e coinvolgendo le Forze dell’Ordine, hanno proseguito costantemente le operazioni volte a contrastare il degrado urbano nel “Quartiere Ferrovia”. Questi sforzi sono stati concentrati sui controlli mirati alla prevenzione e alla repressione dell’abusivismo commerciale e dell’illegalità diffusa.

In seguito a tali attività, il Questore di Foggia ha deciso di sospendere temporaneamente, per un periodo di 15 giorni, la licenza di un’attività commerciale autorizzata alla somministrazione e alla vendita di bevande alcoliche, ai sensi dell’articolo 100 del T.U.L.P.S. Questa decisione è stata presa prudenzialmente per garantire una maggiore sicurezza nel quartiere, insieme alla continua intensificazione dei controlli da parte della Polizia Locale.

Durante tutta la settimana, sono state massimizzate le operazioni di verifica e controllo nell’area urbana, coordinando gli sforzi delle diverse forze dell’ordine durante il tavolo tecnico presso la Questura.

I risultati di questa iniziativa operativa includono:

Identificazione di 453 persone;

Controllo di 98 veicoli;

Verifica di 30 esercizi commerciali;

Sequestro amministrativo di 3 lotti di merce contraffatta (alimentare e non) per un totale di 26.739 pezzi;

Sequestro amministrativo di 5 quantità di sostanze stupefacenti, per un totale di 13,214 grammi di hashish e 2,100 grammi di marijuana;

Segnalazione al Prefetto di Foggia di 4 casi, secondo l’articolo 75 del D.P.R. 309/90;

Sequestro penale di sostanze stupefacenti (hashish) per 18 grammi;

Applicazione di un Daspo, secondo l’articolo 73 del D.P.R. 309/90;

2 sanzioni amministrative, ai sensi dell’articolo 12 del Codice del Consumo, per un totale di € 1032,00 ciascuna;

Contestazione di 7 violazioni del Codice della Strada;

Sequestro amministrativo di un veicolo non assicurato;

Ordine di allontanamento emesso dal Questore.

Le attività di prevenzione e repressione del degrado urbano continueranno senza interruzioni, rispondendo alle esigenze di sicurezza dei residenti.