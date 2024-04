Serve un nuovo leader che conduca avanti il principio dell’autonomia e rimetta al centro la questione settentrionale. Questo è il messaggio espresso da Umberto Bossi in occasione del 40º anniversario della Lega, condiviso insieme a un centinaio di suoi fedelissimi a Gemonio, dove il Senatùr ha stabilito la sua residenza da anni.

È una chiara disapprovazione verso Matteo Salvini, le cui conseguenze all’interno del partito diventeranno evidenti solo nelle prossime settimane. Salvini stesso, una volta terminati i lavori del G7 Trasporti, risponde temporaneamente tramite una nota. “Sono abituato alle critiche di Umberto Bossi da trent’anni, le affronterò anche nel mio prossimo libro che sarà pubblicato alla fine di aprile. Ascolto con attenzione e gratitudine le sue parole, e rispondo solamente che vederlo in salute è il miglior regalo per questa celebrazione,” conclude il segretario leghista. I due non si incontreranno nelle prossime ore a Varese, poiché il fondatore ha rifiutato l’invito del partito per partecipare alla festa in piazza. “Una festa a settimana è sufficiente,” dichiara brevemente da Gemonio, mentre gode dell’affetto dei suoi fedelissimi.

“Padania Libera” è il saluto che l’ex ministro Roberto Castelli rivolge ai militanti storici del Sole delle Alpi, riuniti per festeggiare l’anniversario davanti alla casa del fondatore. Alla fine, Bossi concede loro un incontro speciale. “Ho una sorpresa per voi,” annuncia a un certo punto Castelli, “Umberto desidera salutarvi uno per uno.” Tutti si spostano dalla piazza alla casa del Senatùr, dove due guardie del corpo regolano gli accessi al cancello, consentendo l’ingresso solo a poche persone per volta. Tra di loro ci sono Paolo Grimoldi, ex segretario della Lega Lombarda, Marco Reguzzoni, ora candidato alle Europee per Forza Italia, Dario Galli, ex deputato e presidente della Provincia di Varese, l’altro fondatore della Lega Giuseppe Leoni, e il notaio Franca Bellorini, che autenticò l’atto fondativo della Lega Lombarda. Arrivano anche militanti provenienti dalla Lombardia, dalle Marche e dall’Umbria.

Dopo aver tagliato una torta al cioccolato con la scritta ‘Caro Umberto, ti vogliamo bene’, Bossi concede un’intervista alla stampa. Riguardo alla direzione intrapresa dalla Lega sotto Salvini, è chiaro: “È una strada diversa dalla nostra.” Ecco perché, secondo lui, “serve un nuovo leader.” Rispondendo alla domanda su Giancarlo Giorgetti come possibile candidato, Bossi commenta: “Giorgetti è una persona competente, ma siete voi che lo avete proposto, non io. Altrimenti lo distruggeranno.”

Lo riporta l’Ansa.