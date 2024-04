Posticipata di qualche giorno la chiusura di “Passo del Lupo”, la galleria che collega il Molise alla Puglia. Accolta infatti la richiesta di Vincenzo Zibisco, sindaco di Volturara Appula – paese in provincia di Foggia a pochi chilometri dal confine con il Molise sul cui territorio ricade il passaggio, ottenendo uno slittamento (seppure di pochi giorni) dell’interdizione al traffico veicolare: dal due maggio al sette dello stesso mese, così da concedere ai cittadini volturaresi di poter festeggiare al meglio la Madonna della Sanità, quest’ultima venerata anche a Santa Croce di Magliano, paese gemellato con il piccolo comune della Capitanata.

Ma fino a quando la galleria rimarrà chiusa? Anas in Puglia ha spiegato che i lavori di manutenzione andranno avanti fino all’inizio di agosto, quando la galleria sarà riaperta per tutto il mese per favorire l’arrivo di turisti ed emigrati che tornano in provincia di Foggia, per poi richiudere al traffico da settembre fino a novembre.

“Passo del Lupo” è l’unico collegamento rapido tra Foggia e Campobasso e rappresenta uno snodo fondamentale che oramai da tempo è causa di numerosi problemi per gli automobilisti. Disagi non solo per chi deve percorrere strade alternative con aggravio di costi e tempo, ma anche per la cittadinanza che abita nelle vicinanze di un traforo sottoposto a continui interventi di manutenzione.

Lo riporta Il Quotidiano online del Molise.