San Severo. “Che politica strana.. che per parlare di sé ha bisogno di parlare male degli altri, che confonde la parola avversario con nemico ( termine che destesto) che non rispetta i più stretti legami e vincoli familiari.. che mondo alla deriva.. eppure io continuo a sognare ed a impegnarmi affinché il rispetto diventi la base di tutti i rapporti.

Perché se è vero che non possono piacerci tutti, allo stesso modo, e’ altrettanto vero che non possiamo piacere a tutti. Nella scoperta dei nostri limiti, forse, c’è un modo per scoprire gli altri.. forse nelle differenze c’è ricchezza.Le cose per toccarti non necessariamente devono riguardarti ma devono farti riflettere. Vale in politica, vale nella vita di tutti i giorni”.

Lo ha scritto sui social Rosa Caposiena.

“Trovare candidati per le liste è davvero difficile. Il centrosinistra a San Severo ha risolto il problema grazie al consigliere regionale di Fratelli d’italia Giannicola De Leonardis. Sono soddisfazioni”, ha aggiunto Nazario Tricarico.