Nella 36^giornata di Serie C Now 2023/24, sconfitta del Potenza contro il Foggia. La gara termina sul risultato di 0-3.

Si tratta della 13^ vittoria stagionale per il Foggia. I rossoneri la sbloccano nei secondi di recupero del primo tempo con un guizzo di Salines. Al 25° del secondo tempo Gagliano alla sua quarta rete stagionale. Il terzo gol arriva al 95’ grazie ad Antonacci.

I satanelli agganciano il 9° posto e sperano ancora in un posto playoff. Il Latina è a -3.

TABELLINO

36^giornata Serie C Now Stadio Alfredo Viviani di Potenza

POTENZA-FOGGIA 0-3

POTENZA (3-5-2): Alastra; Armini, Sbraga, Verrengia (29’pt Burgio); Hadziosmanovic, Saporiti, Schiattarella, Candellori (19’st Castorani), Volpe; Caturano, Asencio (1’st Di Grazia). A disp.: Iacovino, Cucchietti, Marchisano, Maddaloni, Steffè, Rossetti, Maisto, Paura, Hristov. All.: Marchionni.

FOGGIA (3-4-2-1):> Perina; Ercolani (39’st Papazov), Riccardi, Rizzo; Salines (39’st Antonacci), Martini, Di Noia (44’st Marino), Vezzoni; Rolando (44’st Manneh), Schenetti; Gagliano (30’st Tonin). A disp.: De Simone, Nobile, Castaldi. All.: Ricchetti (Cudini sq.).

Arbitro: Giaccaglia di Jesi (Tempestilli-Pizzoni). Quarto ufficiale: Viapiana di Catanzaro.

Reti: 47’pt Salines, 22’st Gagliano, 50’st Antonacci.

Note: Ammoniti: Riccardi (F), Armini (P), Verrengia (P), Rolando (F), Ercolani (F), Di Noia (F). Espulsi: 4’st Schiattarella (P) per comportamento non regolare, al 24’st allontanato dalla panchina Gastone (P). Angoli 3-6. Recupero: 2’pt, 5’st. Spettatori: 3940 per un incasso di 29.483,50 euro.