Foggia festeggia i 100 anni della Fontana del Sele: omaggio a Lucio Dalla con Mannoia, Turci, Erica Mou

FOGGIA – Le celebrazioni per il centenario della “Fontana del Sele” hanno animato Foggia ieri, 12 aprile, con due eventi che hanno visto una significativa partecipazione.

Nel pomeriggio, presso la suggestiva cornice della Villa Comunale, si è tenuto Futura Kids, un evento pensato appositamente per i bambini e i ragazzi. Per i più piccini (dai 3 ai 5 anni) c’era uno spazio dedicato alla lettura con l’albo illustrato ‘C’era una volta una goccia: storia dell’acqua’, con attività coinvolgenti ed educative, oltre a una zona con giochi didattici sia di movimento che fissi, realizzati in pvc stampato.

Per i bambini più grandi (dai 6 ai 10 anni) c’era un angolo dedicato agli esperimenti scientifici, dove hanno potuto sperimentare con strumentazione da laboratorio.

Nella serata, la piazza Cavour è diventata il palcoscenico di un evento emozionante, con il giornalista e conduttore Gino Castaldo che ha guidato l’omaggio a Lucio Dalla insieme a Fiorella Mannoia, Erica Mou, Paola Turci e Rosmy, accompagnate dall’Orchestra del Conservatorio “Umberto Giordano” di Foggia sotto la direzione del maestro Beppe D’Onghia.

La centenaria “Fontana del Sele”, oltre ad essere uno degli elementi più iconici della città, insieme al pronao della Villa Comunale e al Palazzo dell’Acquedotto, è unanimemente considerata il simbolo dell’arrivo dell’acqua non solo a Foggia, ma in tutta la Puglia. La sua inaugurazione nel 1924 è stata così rilevante che ha meritato la prima pagina della “Domenica del Corriere”, il celebre settimanale illustrato del Corriere della Sera, sottolineando l’importanza storica di quell’evento che ancora oggi viene giustamente celebrato.

Lo riporta La Gazzetta del Mezzogiorno.