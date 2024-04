“Futura”, cento anni di emozioni e storia per la fontana del Sele

Foggia, 13 Aprile 2024 – “Futura”, la declinazione perfetta per l’acqua. “Futura”, come celebrazione dei cento anni dal primo zampillo di acqua a Foggia nel 1924. “Futura” come la manifestazione conclusiva in piazza Cavour a cui hanno partecipato migliaia di cittadini. Fiorella Mannoia, Paola Turci, Erica Mou e Rosmy si sono alternate sul palco allestito dinanzi alla Fontana del Sele per omaggiare il grande maestro Lucio Dalla, legatissimo al territorio di Foggia.

Ad accompagnare le voci delle cantanti l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Foggia diretta dal Maestro Beppe D’Onghia, storico collaboratore di Lucio Dalla; la serata in festa è stata presentata da Gino Castaldo, noto critico musicale.

“Una piazza bellissima che ha celebrato la storia di Foggia, della Puglia, di un pezzo di Sud, abbracciando la storica fontana che ha dato il via, un secolo fa, a una storia di crescita e di emancipazione – ha detto dal palco il vicepresidente della Regione Puglia e assessore alle Risorse idriche, Raffaele Piemontese. “Cento anni fa l’acqua entrava nelle case dei cittadini e si metteva a servizio dell’agricoltura e dell’industria nascente — ha proseguito Piemontese —, in uno sviluppo assicurato dall’Acquedotto Pugliese, dall’ingegno e dal lavoro di tante donne e uomini che continuano ogni giorno a lavorare per una grande realtà industriale pubblica di livello europeo. Grazie al lavoro di tanti operai, tecnici, ingegneri — ha aggiunto il vicepresidente — ogni giorno l’acqua e i nostri depuratori funzionano al meglio e garantiscono una gestione pubblica di un bene pubblico prezioso come l’acqua. Con il talento di grandi artiste nazionali, accompagnate dall’Orchestra del Conservatorio ‘Umberto Giordano’ di Foggia, abbiamo riascoltato e condiviso il repertorio di un genio della musica come Lucio Dalla, che amava Foggia, il Gargano, le Tremiti; abbiamo preso le sue parole per fare un augurio a tutti noi, a noi foggiani e a questo pezzo di Sud, a Foggia futura”, ha concluso Piemontese esplicitando il senso della parola — “Futura” — scelta come slogan delle celebrazioni per il centenario della Fontana del Sele – ha concluso”.

“Una grande festa di piazza è stata la giusta e doverosa conclusione delle celebrazioni per i 100 anni della nostra Fontana del Sele”. Commenta così la sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo che aggiunge: “La risposta della nostra città si è manifestata in una partecipazione straordinaria, come straordinarie sono state le artiste che si sono alternate sul palco accompagnate da musicisti incredibili e dai talenti del Conservatorio Giordano, il nostro orgoglio.

Il mio ringraziamento e quello dell’amministrazione vanno ad Acquedotto Pugliese, per averci regalato momenti di sublime e pura gioia, e alla Regione Puglia, che ancora una volta si è dimostrata solidale con la nostra città. E alle foggiane e ai foggiani, il cui entusiasmo regala sempre le più grandi emozioni”.

“Gioia collettiva” – l’ha definita il presidente di Acquedotto Pugliese Domenico Laforgia che aggiunge: “Sento il dovere di esprimere un ringraziamento profondo e sentito a tutta la comunità, alle sue istituzioni, all’amministrazione comunale tutta per lo spirito collaborativo e la disponibilità, alla Regione Puglia per il sostegno che non ci ha fatto mai mancare, a tutte le forze dell’ordine che hanno permesso che l’evento si svolgesse in piena sicurezza ed alle centinaia di persone dell’organizzazione per la passione e la straordinaria capacità professionale messa in campo, agli artisti per le emozioni che sono stati capaci di trasmetterci. Un sentito grazie anche alle istituzioni culturali del territorio come il Conservatorio Giordano, l’Accademia di Belle Arti, l’Università di Foggia e l’Accademia Pugliese delle Scienze per le altre iniziative messe in campo. Tutte dimostrano il grande senso di responsabilità verso il bene acqua, valore imprescindibile per tutti. L’impegno prosegue adesso con la convinzione che l’acqua pubblica costituisce un un punto di forza e motore di sviluppo del territorio”.

“Una intera comunità ieri si è stretta attorno alla sua fontana del Sele simbolo di tenacia e rinascita. Un gesto che ci onora e ci spinge a proseguire nel percorso di crescita ed efficienza che da sempre costituisce il valore fondante della nostra azione e del nostro impegno per il territorio” è il commento della consigliera di amministrazione di Acquedotto Pugliese Rossella Falcone.