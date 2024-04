La Marca: "Riccardi e Zingariello non hanno cambiato idea sul mio profilo. Gli altri hanno condiviso la sfida di Molo 21"

Manfredonia. “A 52 anni e 25 anni di lavoro nel sociale ti poni domane, ti chiedi cosa fare per la comunità. In qualche modo di stanchi di guardare la realtà dal balcone… dici che forse è il caso di scendere e dare il tuo contributo”.

Esordisce così con StatoQuotidiano.it il dr. Domenico La Marca, candidato a sindaco nella coalizione Insieme per Manfredonia (Molo 21, Manfredonia Civica, CON Manfredonia, Progetto Popolare).

Riccardi e Zingariello, esponenti di due delle quattro liste che compongono la coalizione, avevano sostenuto che lei non è il profilo giusto da candidare a sindaco. Magari avrebbero preferito Matteo Ognissanti e Muscatiello. La scelta è ricaduta su di lei come ripiego per il loro rifiuto?

“Ognuno è libero di esprimere la sua opinione. Zingariello e Riccardi non credo che abbiano cambiato idea sul mio profilo. Però penso che altri hanno cambiato idea ed hanno condiviso la sfida lanciata da Molo 21, la sfida al cambiamento, a rompere col passato e dare uno sguardo diverso alla politica”.

Lei ha riferito di non avere esperienza della gestione amministrativa di un Comune e che diventa fondamentale avvalersi di professionisti. Qualcuno ha commentato che potrebbe diventare ostaggio di vecchi politici.

“Il passato c’è, con le sue luci e con le sue ombre. Ma questa è una partita nuova, diversa. E’ una partita che siamo chiamati a giocare anche mettendo al centro alcune parole, tipo l’onestà, la credibilità; tipo la voglia di lavorare per il cambiamento, per migliorare la qualità di vita delle persone. Noi siamo chiamati oggi a dare fiducia alla gente. In questi giorni ho incontrato tanta bella gente. Entrare in politica non è una scelta semplice. Però ho incontrato tanta gente coraggiosa che ha voglia di entrare in politica. Nessuno può vincere una battaglia da solo”.

A proposito di possibile estensione della coalizione a PD e Movimento 5 stelle.

“Le porte sono aperte. Quando si guarda verso una stessa direzione è un po’ stupido non stare insieme. Personalmente, ma anche tutta la coalizione, ci auguriamo che in questi giorni ci siano dei cambiamenti. Possiamo provare a costruire insieme un progetto nuovo, un progetto di cambiamento, che dà una Manfredonia diversa”.

“Il più grosso problema della nostra Città si chiama futuro. Il nostro impegno è provare a dare speranza ai nostri giovani, alla nostra Città… farla respirare… respirare un’aria diversa. Dare fiducia ai cittadini vuol dire anche stare in città. Mentre raggiungevo la redazione, qualcuno mi ha fermato sapendo che sono candidato sindaco e faceva presente dei problemi. Io penso che la politica non debba stare più solo al palazzo, deve scendere nelle piazze. Perché solo così possiamo incontrare le persone, le possiamo ascoltare e possiamo, insieme alla gente, insieme alla comunità, dare quelle risposte giuste. E noi adesso abbiamo bisogno di risposte giuste e vere”.

“La tecnostruttura del Comune è un motore fondamentale. Sicuramente dobbiamo rafforzarlo. Dobbiamo anche entusiasmare i dipendenti. Allora se funziona quel motore, vedrete che funzionerà anche la politica”.