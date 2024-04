Ci sono partite che si giocano senza particolari emozioni per 90′ e quelle che, invece, si vincono in pochi istanti. Ed è proprio quest’ultimo il caso che ha riguardato il dottor Romano Bucci, protagonista assoluto della gara di Primavera3 andata in scena oggi pomeriggio tra Foggia e Catanzaro.

Infatti, al 5’ del primo tempo c’è stato uno scontro accidentale tra un giocatore di casa e uno ospite. Quest’ultimo è caduto a terra privo di sensi. A questo punto, il dottor Bucci resosi conto della gravità è intervenuto prontamente con grande professionalità salvando, così, la vita del giovanissimo calabrese. A coadiuvare le operazioni di soccorso erano presenti anche gli infermieri dell’ambulanza messi a disposizione della società rossonera. Inoltre, il dottore e i sanitari hanno soccorso la mamma del ragazzo colpito che ha accusato un malore.

Al ragazzo va l’in bocca a lupo per una pronta guarigione da parte di tutto il Calcio Foggia 1920. Invece, al dottor Bucci e all’intero staff sanitario, va il ringraziamento del presidente Canonico, del direttore generale Milillo e di tutta la società rossonera per l’abnegazione, lo spirito di sacrificio e l’alta professionalità e umanità che continuamente donano ai loro pazienti e ai tesserati rossoneri. GRAZIE A TUTTI! (NOTA STAMPA).