San Severo. Con l’avvicinarsi delle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale di San Severo, la città si trova di fronte a una riflessione fondamentale per il suo futuro. Dopo dieci anni di amministrazione Miglio, segnati da disastrosi risultati, è giunto il momento di voltare pagina e di scegliere un nuovo sindaco che rappresenti veramente gli interessi e i desideri dei cittadini.

L’iniziativa “San Severo ritornerà Bellissima” nasce con l’obiettivo di riportare la città alla sua antica bellezza, promuovendo prosperità, sicurezza, attrattività, solidarietà e orgoglio per la sua storia. È con questo spirito che Anna Paola Giuliani è stata sollecitata a candidarsi per la carica di Sindaco, con la convinzione che sia la persona giusta per realizzare un autentico cambiamento.

Grazie alla sua determinazione e al suo impegno, Anna Paola Giuliani si è dimostrata pronta ad affrontare la sfida di offrire ai cittadini di San Severo un’alternativa valida e concreta all’attuale amministrazione. Questa decisione è stata accolta con entusiasmo e gratitudine, poiché rappresenta una vera speranza di miglioramento per tutta la comunità.

“È ora che San Severo guardi avanti e si prepari a un futuro luminoso, guidato da un Sindaco che sia veramente al servizio dei suoi cittadini. Con Anna Paola Giuliani, c’è fiducia che la città possa finalmente ritrovare il suo splendore e la sua dignità, superando gli errori del passato e aprendo la strada a nuove opportunità di crescita e sviluppo.”