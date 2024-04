TGCOM. “A.A.A. Perpetua cercasi”. Di questo tenore l’annuncio di lavoro comparso nei giorni scorsi su un portale di domanda/offerta per conto della Fraternità Madonna Dell’Olmo di Thiene (Vicenza). I 9 frati cappuccini del santuario, infatti, senza cuoco perché prossimo alla pensione, avevano aperto le selezioni per “una collaboratrice domestica o un collaboratore domestico, che si occuperà di “cucina, per la preparazione di circa 20 pasti al giorno, pulizia, cura degli spazi, riassetto e altro”. Era richiesta esperienza, anche minima.

Ma la ricerca è durata poco: posto subito occupato.

La perpetua dei giorni nostri, di manzoniana memoria sì ma trasformatasi in vera e propria figura professionale, con tanto di parità di genere, firmerà un contratto a tempo determinato, con tre mesi di prova, ma finalizzato, assicurano nell’annuncio, alla stabilizzazione.

L’orario di lavoro giornaliero sarà 8-13, con sabato o domenica in alternanza. Sembra che le candidature, da come riportano i media locali, siano arrivate numerose. E ai microfoni di TvAVicenza, i cappuccini affermano che il posto sarebbe già stato coperto.

Lo riporta il tgcom24.