Edizione n° 6035

BALLON D'ESSAI

FURTO GIOIELLERIE // Catturati i pendolari del furto: tra Italia e Spagna svaligiavano gioiellerie
13 Aprile 2026 - ore  12:18

CALEMBOUR

MELANIA REA // Quindici anni dalla morte di Melania Rea. Il fratello: «Voi potete scrivere un futuro diverso»
13 Aprile 2026 - ore  09:50

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Aeroitalia lancia la nuova rotta Foggia-Milano Bergamo: biglietti in vendita da oggi 

FOGGIA - MILANO BERGAMO Aeroitalia lancia la nuova rotta Foggia-Milano Bergamo: biglietti in vendita da oggi 

Dal 4 giugno al 22 ottobre 2026 sarà possibile volare comodamente tra Puglia e Lombardia grazie a due frequenze settimanali, operate con moderni Embraer 175 da 88 posti

Aeroitalia lancia la nuova rotta Foggia-Milano Bergamo: biglietti in vendita da oggi 

Aeroitalia lancia la nuova rotta Foggia-Milano Bergamo: biglietti in vendita da oggi 

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Aprile 2026
Cronaca // Foggia //

Foggia, 13 aprile 2026 – Aeroitalia è lieta di annunciare il lancio del nuovo collegamento tra Foggia Milano Bergamo per l’estate 2026: i biglietti sono acquistabili da oggi sul sito www.aeroitalia.com e sulle piattaforme dedicate. Dal 4 giugno al 22 ottobre 2026 sarà possibile volare comodamente tra Puglia e Lombardia grazie a due frequenze settimanali, operate con moderni Embraer 175 da 88 posti.

Dettaglio orari e frequenze:

  • Giovedì – dal 4 giugno 2026 al 22 ottobre 2026
    • FOGGIA → BERGAMO
      • Partenza: 15.40 
      • Arrivo: 17.20 
    • BERGAMO → FOGGIA
      • Partenza: 18.10 
      • Arrivo: 19.50 
  • Domenica – dal 7 giugno 2026 al 18 ottobre 2026
    • FOGGIA → BERGAMO
      • Partenza: 18.15 
      • Arrivo: 19.55 
    • BERGAMO → FOGGIA
      • Partenza: 20.45 
      • Arrivo: 22.25 

La nuova rotta si aggiunge ai collegamenti già operati da Foggia verso Milano Linate, servita con un volo giornaliero, e Torino, raggiungibile due volte a settimana. Questa programmazione rende l’offerta ideale sia per i week-end lunghi, sia per i viaggi di lavoro, assicurando flessibilità e comodità nei collegamenti.

Massimo Di Perna, Chief Commercial Officer di Aeroitalia, ha spiegato: “Con questa nuova rotta intendiamo offrire ai viaggiatori pugliesi e lombardi un collegamento pensato per garantire la massima flessibilità e rapidità negli spostamenti. Siamo convinti delle grandi potenzialità di Foggia e di tutta la Capitanata e vogliamo contribuire concretamente a generare nuovi flussi turistici e a creare ulteriori opportunità di crescita per il territorio. Aeroitalia conferma così il proprio impegno a investire in collegamenti che apportano valore alle comunità locali e rafforzano la connettività del Paese”.

Antonio Maria Vasile, Presidente di Aeroporti di Puglia, ha dichiarato: “Aeroporti di Puglia con l’attivazione di questo volo di Aeroitalia, ha deciso di rispondere ad un’esigenza del territorio e della Regione. Con l’annuncio del volo per Bergamo vogliamo restituire fiducia ai cittadini e alle comunità locali, in un momento di grande criticità per la mobilità di alcune aree geografiche italiane, come la provincia di Foggia. La volontà condivisa con la Regione e la compagnia aerea è quella di non lasciare indietro nessuna area, ma anzi di valorizzarne pienamente le potenzialità attraverso infrastrutture e servizi all’altezza delle sfide attuali e della connettività che il territorio merita. Di qui la necessità di alternative di mobilità che siano affidabili e tempestive, quali quelle offerte dal trasporto aereo che ora più che mai assume un ruolo strategico per garantire continuità nei collegamenti e ridurre l’isolamento di intere aree del territorio”.

Per tutte le informazioni e per le prenotazioni dei voli è possibile visitare il sito ufficiale www.aeroitalia.com.

AEROITALIA
Aeroitalia S.p.A. è una delle principali compagnie aeree italiane. Dal primo volo nel 2022, la compagnia si impegna a offrire un’esperienza di viaggio eccellente a tutti i passeggeri. Aeroitalia collega numerose destinazioni in Italia e in Europa e si distingue per l’attenzione al cliente e per l’ampia offerta di servizi dedicati ai viaggiatori. Il team di Aeroitalia è composto da professionisti altamente qualificati e dedicati, che lavorano ogni giorno per garantire viaggi confortevoli, sicuri e piacevoli.

Sito web: https://www.aeroitalia.com

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

“Chi desidera vedere l'arcobaleno, deve imparare ad amare la pioggia.” (Paulo Coelho)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO