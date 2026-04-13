“Leggo una nota appena arrivata in una chat di gruppo di Mons. Moscone . È una nota che esprime solidarietà al Sindaco Domenico La Marca, in merito ai 70 migranti circa ospitati in un centro a Manfredonia. Lodevole la nota Di Mons. Moscone e su certi aspetti ritengo abbia anche ragione.

Monsignor Moscone è solidale con il Sindaco ma non chiede a La Marca ed all’amministrazione comunale come mai non sono stati impiegati i fondi pari 53 milioni di euro messi a disposizione dai fondi Pnrr per il Cara di Borgo Mezzanone che avrebbero permesso di vivere in dignità e sicurezza tanti richiedenti asilo.

Già in altri casi ho espresso la mia stima per il ruolo di di Mons. Moscone ma una totale disistima nel suo operato e nella sua persona. Più volte mi sono espresso tra amici ed anche sui social che a Manfredonia non abbiamo solo una vacatio politica ma anche Vescovile. Dal mio punto di vista la mia città Manfredonia è sempre stata la città dell’accoglienza. Non temo assolutamente la presenza di queste persone che già hanno sofferto tantissimo nei loro paesi. Condanno però fermamente il metodo assunto dal primo cittadino e di tutta l’amministrazione comunale per aver agito in totale silenzio come da Cattolico Cristiano, mi sento di giudicare l’operato della curia in merito al silenzio ed alle bocche cucite per il mancato utilizzo da anni dei 53 milioni di euro che dovevano essere impiegati al CARA di Borgo Mezzanone al fine di far vivere una vita dignitosa a uomini e donne ghettizzati nella sporcizia.

Per quanto riguarda i migranti, personalmente io conosco solo un colore, quello del sangue non quello della pelle e sono altresi’ certo che questo è un sentimento comune a tanti cittadini Manfredoniani. Io da oggi mi chiedo solamente cosa posso fare per loro. Cosa posso fare per queste persone che non hanno avuto le mie stesse opportunità dalla vita. Mi chiedo anche però perché questa città non debba avere una amministrazione comunale efficiente ed autorevole ed una Curia che negli ultimi anni si è dimostrata alquanto faziosa e scarsamente autorevole e produttiva”.

Le polemiche Arcivescovo non sono dovute all’accoglienza ma al metodo utilizzato. Un Sindaco ha il dovere di avvertire la cittadinanza in merito alle sue decisioni. Ed ha anche il dovere di riferire chi, facendo nome e cognome, gestirà il CAS ed il progetto di reinserimento SAI.

Arcidiocesi di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo. “ Ancora una volta il dramma estremo a tutti noto, che perdura da anni nelle campagne del nostro Tavoliere e in particolare nel cosiddetto “ghetto” di Borgo Mezzanone, frazione del Comune di Manfredonia, ove in condizioni insopportabili vivono centinaia di migranti, occupati nell’agricoltura e in piccoli altri lavori, è venuto pretestuosamente alla luce. Le condizioni di vita dei migranti, al limite dell’umano, sono una autentica vergogna che deve riguardare tutti, non solo la Parrocchia locale e la Caritas, che oﬀrono un soccorso nell’immediato cercando di oﬀrire migliorie e un po’ di dignità a quanti hanno trovato “casa” sulla pista e nei casolari abbandonati. Diventa sempre più necessaria la presa di coscienza responsabile dell’opinione pubblica e l’impegno concreto delle Istituzioni civili per trovare via di soluzione agli enormi problemi di quell’ambiente, ove ormai con scadenze ravvicinante

A seguito di sollecitazione della Prefettura di Foggia, del sindaco La Marca e dell’Amministrazione comunale di Manfredonia, è stato stilato un progetto per dare accoglienza ad una settantina di extracomunitari, già presenti nel nostro territorio comunale, presso la Casa della Carità di Manfredonia. In questo modo Casa della Carità riprende l’identità già avuta in passato fino al 2019.

Dopo lavori di adattamento, che hanno costituito un esborso economico ed il bisogno di mesi di lavoro, fungerà da CAS, Centro di Accoglienza Straordinaria, per un successivo inserimento dei migranti nel progetto SAI, Sistema Accoglienza e Integrazione. E pur di fronte a un’accoglienza umana e cristiana, dovuta a questi nostri fratelli migranti, una polemica becera e di certo non cristiana, si sta sollevando in questi giorni in città, suggerita dalla paura dell’altro, solo perché straniero e povero. E’ preciso dovere umano e cristiano accogliere questi fratelli migranti in strutture di accoglienza, che permettano loro di usufruire di servizi sociali appropriati e di ambienti comuni per rendere la loro vita dignitosa e degna di tutte le garanzie, come qualsiasi cittadino.

Non possiamo ricordarci di loro solo quando succedono disgrazie terribili, come quelle che ho citato nella celebrazione della Veglia in cattedrale e nella messa pasquale nel Santuario di Santa Maria delle Grazie. Aggiungo che lo stile con cui si accoglieranno fratelli extracomunitari in Casa della Carità a Manfredonia è simile a quello attivato già da molti mesi a SanGiovanni Rotondo, senza che abbia portato problemi, anzi sta indicando un modello reale e possibile di accoglienza diﬀusa ed integrante.