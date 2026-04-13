La Regione Puglia autorizza l’occupazione anticipata e temporanea dei terreni tra Foggia e Manfredonia per realizzare l’impianto “Borgo Mezzanone” e le opere di connessione. Indennità provvisorie ai proprietari, esecuzione entro tre mesi

FOGGIA – Va avanti l’iter per la realizzazione del grande impianto agrivoltaico “Borgo Mezzanone”, previsto tra i territori di Foggia e Manfredonia. Con un atto dirigenziale firmato il 31 marzo 2026, la Regione Puglia ha disposto in favore della società proponente, SR Bari S.r.l., l’occupazione anticipata d’urgenza e l’occupazione temporanea degli immobili necessari alla costruzione e all’esercizio dell’impianto, che avrà una potenza nominale di 100,75520 MWe, oltre alle infrastrutture e alle opere di connessione indispensabili.

Il provvedimento si inserisce nel procedimento già definito con l’Autorizzazione Unica rilasciata dalla Sezione Transizione Energetica con determinazione n. 297 del 4 dicembre 2024, nell’ambito del Provvedimento autorizzatorio unico regionale della Provincia di Foggia, poi rettificato nel febbraio 2025. In quell’atto era stata dichiarata anche la pubblica utilità dell’intervento, presupposto che consente ora di passare alla fase espropriativa e di occupazione dei suoli. La Regione ricorda inoltre che, non essendo stato fissato un termine specifico, la procedura espropriativa dovrà intendersi completabile entro cinque anni dalla data di efficacia dell’autorizzazione.

La richiesta di emissione del provvedimento è arrivata dalla stessa società, che con una serie di pec inviate tra febbraio e marzo 2026 ha chiesto alla Regione di procedere con l’occupazione anticipata, ritenuta necessaria per assicurare la regolare esecuzione delle opere. Nell’istanza, SR Bari ha dichiarato di aver già adempiuto agli obblighi di notifica previsti dal Testo unico sugli espropri, sia mediante comunicazioni dirette sia attraverso le pubblicazioni agli albi pretori dei Comuni interessati e sul sito istituzionale regionale. La società ha inoltre attestato che non sarebbero pervenute osservazioni tali da modificare il tracciato e che non risultano, allo stato, ricorsi o variazioni progettuali in grado di incidere sul piano particellare autorizzato.

Nel provvedimento si sottolinea che, per legge, le opere per la produzione di energia da fonti rinnovabili e le infrastrutture connesse sono considerate di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. Proprio su questa base, la Regione ha ritenuto sussistenti le condizioni per l’occupazione anticipata d’urgenza, senza ravvisare motivi ostativi alla richiesta. L’atto precisa anche che l’intervento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, trattandosi di un’opera di interesse pubblico promossa da un soggetto privato, che resta tenuto a farsi carico delle relative indennità e degli eventuali futuri contenziosi.

La determina dispone quindi l’occupazione anticipata preordinata all’asservimento e l’occupazione temporanea dei terreni ubicati nei Comuni di Foggia e Manfredonia, come indicati negli allegati tecnici. Le indennità vengono fissate in via provvisoria, con possibilità per i proprietari di presentare osservazioni dopo l’immissione in possesso. Se le somme offerte saranno accettate, la società dovrà procedere al pagamento entro 60 giorni; in caso di rifiuto o silenzio, le somme saranno depositate presso la Ragioneria territoriale dello Stato. Resta inoltre aperta la possibilità di attivare la procedura di stima definitiva o di proporre opposizione davanti all’autorità giudiziaria.

Tra gli allegati pubblicati compare il lungo elenco delle particelle interessate, con superfici, qualità colturali e indennità offerte. Le tabelle, riportate nelle pagine finali dell’atto, mostrano decine di terreni agricoli soggetti ad asservimento per il cavidotto, con importi variabili in base alla classe del fondo, al valore di mercato e al valore agricolo medio. Alcune particelle risultano già oggetto di servitù o in fase di convenzione con enti pubblici e gestori.

La Regione ha infine stabilito che l’immissione in possesso dovrà avvenire entro tre mesi dalla data del provvedimento, a cura e spese della società promotrice, che dovrà notificare l’atto ai proprietari interessati e, al termine dell’occupazione temporanea, provvedere al ripristino dello stato dei luoghi.