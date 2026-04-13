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Home // Manfredonia // Caso migranti, Marasco attacca il sindaco: “Manfredonia non è roba tua”

MARASCO MIGRANTI Caso migranti, Marasco attacca il sindaco: “Manfredonia non è roba tua”

Nel suo intervento, il consigliere esprime una netta contrarietà all’ipotesi di nuovi arrivi “calati dall’alto”

“La sovranità appartiene al popolo”: l’appello di Marasco contro il calo del voto

Il consigliere comunale Giuseppe Marasco

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Aprile 2026
Manfredonia // Politica //

Manfredonia – Si accende il dibattito politico in città sulla gestione dell’accoglienza dei migranti. A intervenire con toni duri è il consigliere comunale Giuseppe Marasco, che punta il dito contro il sindaco Domenico La Marca dopo la nota ufficiale con cui è stata annunciata la riconversione dell’ex CARA, l’attivazione di nuovi CAS e l’arrivo di circa 100 richiedenti asilo a Manfredonia.

Secondo Marasco, la scelta sarebbe stata assunta senza alcun coinvolgimento del Consiglio comunale. Un passaggio che il consigliere definisce grave sotto il profilo istituzionale e politico. “Tutto condiviso con Prefettura e Regione – osserva – ma con il Consiglio comunale non è stato condiviso nulla”.

Al centro della critica vi è soprattutto il metodo. Marasco contesta l’assenza di un confronto preventivo in aula su un tema che, a suo giudizio, incide direttamente sull’equilibrio sociale e organizzativo della città. “La prima responsabilità – sostiene – è verso i cittadini e verso le istituzioni rappresentative del territorio. Il Consiglio comunale non può essere scavalcato come se non esistesse”.

Nel suo intervento, il consigliere esprime una netta contrarietà all’ipotesi di nuovi arrivi “calati dall’alto”, sostenendo che Manfredonia abbia già sopportato nel tempo un peso considerevole tra emergenze, criticità irrisolte e promesse rimaste disattese. Da qui l’allarme sulle possibili ripercussioni in termini di servizi, sicurezza e tenuta dei quartieri.

Marasco rilancia quindi una serie di richieste precise: il blocco immediato di qualsiasi atto fino al passaggio in Consiglio comunale, la convocazione urgente dell’assemblea cittadina con diretta pubblica e la presentazione di dati dettagliati su costi, durata del progetto, ubicazione delle strutture, piano sicurezza e impatto sul territorio.

Per il consigliere, se davvero si tratta di una questione che coinvolge l’intera comunità, allora la comunità deve essere messa nelle condizioni di conoscere, discutere e valutare ogni scelta alla luce del sole. In caso contrario, conclude, si tratterebbe dell’ennesima decisione imposta senza ascoltare la città.

Il messaggio politico rivolto al sindaco è netto e diretto: “Nessuno ti ha dato una delega in bianco. Manfredonia non è roba tua”.

1 commenti su "Caso migranti, Marasco attacca il sindaco: “Manfredonia non è roba tua”"

  1. Ora come non mai è importante tornare alle elezioni ed eleggere il Generale Marasco sindaco con una giunta di destra.

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