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Home // Cronaca // Cocaina e pressioni sugli acquirenti: blitz della Polizia: arrestato 37enne a Manfredonia

COCAINA MANFREDONIA Cocaina e pressioni sugli acquirenti: blitz della Polizia: arrestato 37enne a Manfredonia

Gli accertamenti, sviluppati attraverso servizi mirati di osservazione, controllo e pedinamento, supportati anche dall’utilizzo di sistemi di videosorveglianza

Serata animata a Borgo Incoronata a causa di una lite condominiale scoppiata per futili motivi tra appartenenti a due distinti nuclei familiari. Coinvolte più persone di cui tre finiscono in Ospedale (immagine d'archivio, fonte image questure sul web, Polizia)

(immagine d'archivio, fonte image questure sul web, Polizia)

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
13 Aprile 2026
Cronaca // Manfredonia //

MANFREDONIA – La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 37 anni, ritenuto responsabile dei reati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e tentata estorsione.

L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di contrasto ai fenomeni criminali nella provincia di Foggia, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza sul territorio e accrescere la consapevolezza dei cittadini.

Il provvedimento è il risultato di una complessa e articolata attività investigativa condotta dalla Squadra Investigativa del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Manfredonia, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Foggia. Le indagini hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato.

Gli accertamenti, sviluppati attraverso servizi mirati di osservazione, controllo e pedinamento, supportati anche dall’utilizzo di sistemi di videosorveglianza, avrebbero documentato una presunta attività di spaccio svolta sia nei pressi dell’abitazione dell’uomo sia in modo itinerante per le vie cittadine.

Determinante anche il ricorso ad attività tecniche, tra cui intercettazioni telefoniche, che avrebbero fatto emergere presunte richieste estorsive finalizzate al recupero di somme di denaro legate alla cessione di sostanze stupefacenti.

Nel corso dell’esecuzione della misura cautelare, a seguito di perquisizione, gli agenti hanno inoltre sequestrato quattro involucri in cellophane contenenti cocaina, già confezionati e pronti per la vendita.

Si precisa che il procedimento penale è attualmente nella fase delle indagini preliminari: la posizione dell’indagato è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria e, pertanto, lo stesso non può essere considerato colpevole fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

1 commenti su "Cocaina e pressioni sugli acquirenti: blitz della Polizia: arrestato 37enne a Manfredonia"

  1. Continuate così perché un tempo al commissariato c’era una bella squadra investigativa quando c’erano le vecchie guardie ora dovete continuare così con intercettazioni pedinamenti questa città è diventata uno schifo

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