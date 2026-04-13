C’è un filo invisibile che unisce il golfo di Manfredonia alle colline toscane, un legame fatto di fede e musica che oggi porta il nome di Matteo Trimigno. Il musicista manfredoniano è infatti l’autore della melodia di “Madonna di Provvidenza“, il nuovo inno mariano della città di Arezzo, composto su testo di don Alvaro Bardelli e dedicato alla venerata immagine della Vergine del Conforto.

Per il maestro Trimigno, la stesura di quest’opera non è stata solo una sfida professionale, ma un vero e proprio ritorno alle origini. “La mia devozione mariana nasce nell’infanzia», racconta con emozione il compositore, «con la processione della Madonna di Siponto a Manfredonia”. È proprio tra i ricordi di quei momenti solenni vissuti nella sua terra natale che Trimigno ha attinto la sensibilità necessaria per dare voce al sentimento dei fedeli aretini. Una devozione che si è rinnovata nel momento del trasferimento in Toscana, quando ha invocato la protezione della Vergine del Conforto in una fase decisiva della propria vita.

L’opera di Trimigno si distingue per una scelta stilistica precisa: l’essenzialità. Evitando virtuosismi tecnici, il maestro ha creato una linea melodica accessibile, pensata per essere cantata dall’intera assemblea.

Il brano riesce a far dialogare la preghiera con la storia civile della città: l’incipit omaggia infatti le note di “Terra d’Arezzo”, lo storico inno della Giostra del Saracino. Questa connessione ha permesso la creazione di una versione solenne per chiarine e tamburi, eseguita dal gruppo dei Musici di Arezzo, che conferisce all’inno una forza evocativa straordinaria.

Eseguito ufficialmente lo scorso 15 febbraio, in una Cattedrale gremita, l’inno è già parte integrante delle celebrazioni cittadine, come la commemorazione del “miracolo del pane” a San Pier Piccolo. Attraverso la musica di Matteo Trimigno, Arezzo non ha solo acquisito una nuova pagina di storia spirituale, ma ha testimoniato come le radici di un artista — quelle profonde e autentiche legate a Manfredonia e alla sua Madonna di Siponto — possano fiorire altrove, trasformando un’esperienza personale in un dono universale per una intera comunità.

Articolo originale pubblicato su Famiglia Cristiana (14/2026).

«Tu sei per noi da sempre, corazza di salvezza, elmo di sicurezza e fonte di ogni grazia».

Così recita l’ultima strofa dell’inno Madonna di Provvidenza, composto da don Alvaro Bardelli, parroco della Pieve di Santa Maria ad Arezzo, e dedicato alla Vergine del Conforto, della cui effigie è custode.

È stato eseguito per la prima volta lo scorso 15 febbraio, nel pieno delle celebrazioni per i 230 anni dalla prodigiosa scoperta, durante delle scosse telluriche, della piccola immagine nascosta in una cantina che, coperta di fuliggine, cominciò a sfavillare per essere ritrovata, mentre un gruppo di persone pregava perché finisse il terremoto, cosa che avvenne subito dopo. Ora è custodita e venerata nella cattedrale aretina dei Santi Pietro e Donato e, nel corso degli anni, è diventata sempre più un punto di riferimento spirituale fortissimo per la comunità, ma anche un simbolo identitario.

Il testo dell’inno, già scritto nel 2021, richiama anche il miracolo del pane, avvenuto nel XIII secolo nella chiesa di San Pier Piccolo, legato all’intercessione della Madonna della Divina Provvidenza. Don Bardelli rivela: «L’ispirazione è arrivata da Maria stessa: il brano vuole essere una sintesi delle diverse espressioni della devozione mariana che hanno segnato i secoli aretini». Il maestro Matteo Trimigno, che ha curato la musica, racconta che una prima esecuzione, all’organo, nella cappella della Madonna del Conforto, ebbe carattere raccolto e meditativo. Fin dall’inizio, però, l’intenzione era creare un inno capace di essere cantato dall’intera assemblea. Per questo il compositore ha scelto una linea melodica essenziale, accessibile, sostenuta da un carattere “asciutto” che richiama la solennità delle celebrazioni pubbliche.

L’incipit richiama le prime note di Terra d’Arezzo, storico inno della Giostra del Saracino, famosa rievocazione storica che si tiene ogni anno nella città. Un richiamo voluto per connettere la dimensione religiosa con quella civile e storica, facendo dialogare la preghiera con una delle tradizioni più rappresentative della vita aretina. Da qui nasce la versione per chiarine e tamburi, affidata al gruppo dei Musici. Questo, nato nel 1955 da un’idea di William Monci, è composto da 55 figuranti: un portalabaro, 12 tamburini e 33 chiarine, guidate da un capogruppo. Le chiarine (trombe ispirate a modelli antichi) producono un suono potente che, assieme al rullo dei tamburi, conferisce solennità al corteo storico della Giostra, torneo cavalleresco che vede sfidarsi i cavalieri dei quattro quartieri cittadini.

«La preparazione del brano ha richiesto concentrazione e coesione: soltanto sei prove per mettere a punto una scrittura articolata su tre parti di chiarine e due di tamburi», spiega il preparatore musicale, Marco Maestri. «Con strumenti come le chiarine, l’intonazione dipende dall’ascolto reciproco e dalla compattezza dell’ensemble». L’esecuzione in cattedrale, durante la festa del 15 febbraio, ha rappresentato un momento particolarmente intenso davanti a centinaia di fedeli.

Per Trimigno, il pezzo ha anche una dimensione personale: «La mia devozione mariana nasce nell’infanzia, con la processione della Madonna di Siponto a Manfredonia, nel Foggiano. Quando mi sono trasferito ad Arezzo, ho invocato la protezione della Madonna del Conforto in una fase decisiva della mia vita». Quest’esperienza si riflette in una composizione che evita virtuosismi e punta sulla partecipazione corale.

Oggi l’inno viene eseguito ogni terza domenica di novembre a San Pier Piccolo, in occasione della commemorazione del miracolo del pane, quando l’associazione “Signa Arretii” celebra la cerimonia d’investitura dei nuovi componenti, rinnovando la memoria della Donazione dei Pani, tradizione che risale a un periodo tra il ‘600 e il ‘700. «L’invito di don Alvaro Bardelli», sottolinea il presidente Mauro Nappini, «a inserire questo brano nel nostro repertorio non poteva essere disatteso, e questo ci ha consentito di eseguire, oltre all’inno a San Donato, anche quello alla Madonna, rendendo omaggio alle due figure religiose più rappresentative della nostra città. Con Maria, tutto il nostro gruppo nutre un rapporto profondo, soprattutto col titolo e la figura della Madonna del Conforto. Quest’effigie è percepita come fonte di avvicinamento alla fede».

Con questo inno, Arezzo aggiunge una nuova pagina alla propria storia spirituale: una composizione che non si limita a ricordare il passato, ma lo rende presente attraverso la voce del popolo e il suono degli strumenti che da secoli accompagnano i momenti più solenni della vita cittadina.

Si legge ancora nel testo: «Dona il tuo pane, o Madre, per ogni nostra fame; nel volger della vita, la vera strada addita; nel volger della vita, la vera strada addita».

Ilaria Vanni

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