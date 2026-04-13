Una speranza tradita. Così viene definito, dagli operatori del settore, il meccanismo di funzionamento della Commissione Unica Nazionale (CUN) appena varata. Per Foggia, storicamente “Granaio d’Italia”, e per l’intero Mezzogiorno cerealicolo, si tratterebbe di una scelta destinata ad avere conseguenze pesantissime.

Eppure, l’istituzione della CUN era nata come il risultato di una lunga e nobile battaglia avviata già nel 2016. Anche l’associazione GranoSalus aveva partecipato attivamente a quel progetto, con l’obiettivo di tutelare la salute dei consumatori e garantire agli agricoltori del Sud un reddito dignitoso. Oggi, però, quella speranza sembra essersi infranta.

Secondo gli agricoltori, la CUN del grano duro del Sud avrebbe dovuto stabilire i prezzi distinguendo il prodotto in base alla qualità, attraverso una griglia fondata sui principali contaminanti: la micotossina Don (deossinivalenolo), il glifosato — utilizzato in alcuni Paesi per facilitare la trebbiatura — e i metalli pesanti presenti in terreni inquinati. Elementi generalmente assenti o molto ridotti nel grano del Sud Italia, ma più diffusi in quello d’importazione.

Un sistema di valutazione di questo tipo avrebbe consentito di valorizzare il grano dauno e meridionale, riconosciuto come uno dei più salubri al mondo, permettendone una quotazione adeguata al suo valore qualitativo. Nonostante i consistenti arrivi di prodotto estero, infatti, il grano locale resta fondamentale per migliorare la qualità delle semole, proprio grazie alla sua minore presenza di contaminanti.

La CUN, nelle intenzioni originarie, avrebbe dovuto superare il criterio basato esclusivamente sul contenuto proteico — spesso simile tra grano locale ed estero — introducendo una valutazione più ampia legata alla salubrità. Una scelta che avrebbe compensato i maggiori costi sostenuti dai produttori italiani.

A rafforzare questo principio intervengono anche le normative: i limiti di contaminanti nei derivati del grano sono stati progressivamente ridotti, soprattutto per i prodotti destinati ai bambini sotto i tre anni, con il tetto della micotossina Don abbassato da 200 a 150 ppb.

Tuttavia, nella pratica, secondo le denunce del settore, nulla sarebbe cambiato rispetto al sistema delle borse merci, dove il prezzo continua a essere determinato principalmente dal contenuto proteico. Il rischio, evidenziano gli agricoltori, è quello di una definitiva penalizzazione del grano italiano, con la conseguente confusione tra prodotto locale e importato e la perdita di ogni possibilità di recupero del reddito.

Le ripercussioni economiche sono già evidenti. Foggia, simbolo della produzione cerealicola nazionale, risulta oggi tra le ultime città italiane per reddito pro capite. Una condizione che, secondo gli operatori, è strettamente legata ai prezzi del grano, ritenuti troppo bassi e incapaci di coprire i costi di produzione.

Il risultato è una crisi che coinvolge non solo l’economia, ma anche il tessuto sociale: aziende agricole in difficoltà, circa un milione di ettari incolti e un progressivo abbandono delle campagne da parte delle nuove generazioni. Un fenomeno che interessa l’intero Sud, dall’Abruzzo alla Sicilia e alla Sardegna, territori in cui la coltivazione del grano ha rappresentato per secoli una fonte di ricchezza, cultura e identità.

Un grido d’allarme che chiede risposte concrete, prima che una crisi ormai ventennale diventi irreversibile.

Roberto Carchia

Agronomo

Già commissario CUN grano duro sperimentale