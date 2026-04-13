Si apre a Foggia la mobilitazione per il rilancio della ferrovia Foggia–Manfredonia, con l’obiettivo di trasformarla in una metropolitana di superficie elettrica a servizio dell’area vasta e del Gargano. L’iniziativa sarà al centro di un’assemblea pubblica in programma venerdì 17 aprile 2026, dalle ore 17:00 alle 19:30, presso la Sala Rosa del Palazzetto dell’Arte di Foggia.

L’appuntamento, aperto a cittadini e associazioni, è promosso dall’esperto di mobilità Pasquale Cataneo a nome del comitato promotore e rappresenta il momento di presentazione di una petizione popolare indirizzata alle istituzioni competenti e al gestore della linea ferroviaria.

Al centro della proposta vi è la richiesta di elettrificazione e potenziamento della tratta, storicamente realizzata tra il 1879 e il 1885 con risorse delle comunità locali, oggi considerata dai promotori sottoutilizzata e a rischio di ridimensionamento. L’ipotesi è quella di una trasformazione in infrastruttura moderna, con servizi cadenzati tutto l’anno e integrazione intermodale per passeggeri e merci.

Secondo i promotori, la linea potrebbe servire oltre 200.000 abitanti tra Foggia e Manfredonia, che diventano più di 230.000 considerando l’intero comprensorio garganico, oltre ai flussi turistici, assumendo un ruolo strategico nei collegamenti con porto e aeroporto “Gino Lisa” e con la rete europea TEN-T.

Nel corso dell’assemblea saranno inoltre analizzate le posizioni dei Comuni coinvolti e le prospettive di sviluppo del territorio, anche in relazione alle politiche europee sulla transizione ecologica e sulla mobilità sostenibile.