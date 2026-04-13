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Home // Foggia // Foggia approva il piano delle alienazioni 2026-2028: immobili comunali da valorizzare e mettere sul mercato

PIANO ALIENAZIONI Foggia approva il piano delle alienazioni 2026-2028: immobili comunali da valorizzare e mettere sul mercato

L’atto si inserisce nel quadro previsto dall’articolo 58 del decreto legge 112 del 2008 e punta a razionalizzare la gestione del patrimonio pubblico

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Foggia dall'alto - Fonte Immagine: foggiatoday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Aprile 2026
Foggia // Politica //

Il Consiglio comunale di Foggia ha approvato il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2026-2028, uno degli atti collegati alla programmazione economico-finanziaria dell’ente. Il provvedimento riguarda i beni immobili comunali non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali e ritenuti suscettibili di valorizzazione o dismissione.

L’atto si inserisce nel quadro previsto dall’articolo 58 del decreto legge 112 del 2008 e punta a razionalizzare la gestione del patrimonio pubblico, consentendo al Comune di reperire risorse aggiuntive rispetto ai canali ordinari di finanziamento. Nella proposta approvata viene sottolineato che il piano rappresenta uno strumento utile per sostenere investimenti pubblici e interventi di manutenzione sul patrimonio comunale, in particolare quello residenziale e disponibile.

Il piano approvato dal Consiglio richiama la precedente delibera di Giunta n. 283 del 5 dicembre 2025 ed è corredato da allegati tecnici che comprendono i criteri di determinazione del valore delle aree, le schede degli immobili inseriti nel programma di alienazione e una sezione dedicata alla valorizzazione del compendio dell’ex mattatoio comunale di via Manfredonia.

Tra gli elementi centrali del provvedimento c’è il mandato al Servizio Patrimonio per avviare le procedure necessarie alla collocazione sul mercato dei beni inseriti negli elenchi. Il testo prevede anche la possibilità di attivare procedure semplificate a trattativa privata nei casi di immobili già interessati da aste pubbliche o precedenti tentativi di alienazione andati deserti.

Sul piano politico, la delibera è passata con 20 voti favorevoli e 7 contrari. Successivamente il Consiglio ha dichiarato l’immediata eseguibilità dell’atto, che sarà allegato al bilancio di previsione 2026-2028.

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