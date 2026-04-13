Foggia – Strade dissestate, verde pubblico trascurato e quartieri sempre più segnati dall’incuria. È un affondo duro quello lanciato da Forza Italia contro l’amministrazione di centrosinistra, accusata di non affrontare con la necessaria decisione le criticità che, secondo il partito, stanno aggravando il volto della città, soprattutto dopo l’ondata di maltempo degli ultimi giorni.

A denunciare la situazione è il segretario cittadino e consigliere comunale Pasquale Rignanese, che parla di condizioni ormai non più tollerabili. Secondo l’esponente azzurro, la manutenzione ordinaria di strade, marciapiedi e giardini pubblici dovrebbe rappresentare la normalità amministrativa, non un tema da annunciare come intervento straordinario.

“Avere giardini in ordine, pulizia della città e strade percorribili sono l’ordinario – osserva Rignanese –. Fare proclami per qualche toppa sulle buche o per il rifacimento di alcune strade è ridicolo”.

Nel mirino finisce soprattutto il peggioramento registrato dopo le piogge, che avrebbero reso ancora più evidenti problemi già presenti da tempo. “Avevamo strade impercorribili e piante cresciute quasi ad altezza del viso già prima delle abbondanti precipitazioni – sottolinea –. Ora la situazione è peggiorata. La città è nel degrado totale e serve un cambio di passo immediato”.

Per Forza Italia, il nodo non riguarda solo l’emergenza del momento, ma una gestione che il partito giudica insufficiente e incapace di dare risposte tempestive. Rignanese punta il dito contro quella che definisce l’immobilità della maggioranza: “Nonostante l’emergenza sia sotto gli occhi di tutti, la maggioranza del campo largo resta impassibile di fronte a una situazione che sta degenerando”.

Sulla stessa linea anche Alessandro Buonfiglio, responsabile Viabilità di Forza Italia, che richiama l’attenzione sui rischi legati alla sicurezza stradale. Secondo Buonfiglio, la carenza di manutenzione ordinaria avrebbe trasformato la rete viaria urbana in un vero e proprio percorso a ostacoli, con buche e dissesti che mettono in pericolo automobilisti, motociclisti e pedoni.

“Le piogge hanno solo portato alla luce anni di incuria – afferma – ma l’assenza di una risposta operativa immediata da parte degli uffici competenti e della giunta è ingiustificabile. È necessario intervenire subito per chiudere i crateri stradali prima che si verifichino incidenti gravi”.

L’attacco politico si allarga poi al tema del verde pubblico e del decoro urbano. La segreteria cittadina di Forza Italia segnala erbacce alte lungo i marciapiedi, visibilità ridotta in diversi tratti urbani, parchi lasciati in stato di abbandono e una generale sensazione di trascuratezza che, secondo il partito, danneggia l’immagine di Foggia.

“La manutenzione del verde e delle strade non è un optional, ma un dovere basilare di chi governa”, conclude Rignanese, chiedendo all’amministrazione comunale di confrontarsi con la realtà dei quartieri e con le difficoltà quotidiane vissute dai cittadini.

Forza Italia assicura che continuerà a incalzare la giunta attraverso il lavoro politico e istituzionale in Consiglio comunale, con l’obiettivo di ottenere interventi concreti e tempestivi. Sullo sfondo resta il malcontento per una città che, tra disagi e mancanza di manutenzione, continua a fare i conti con problemi che i residenti segnalano da tempo.

A cura di Giovanna Tambo.