Via alla fase di valutazione per l’affidamento della custodia, vigilanza e gestione delle strutture di Borgo Mezzanone e Torretta Antonacci. Esclusa ADS Sunuterra per carenza documentale

FOGGIA – Entra nel vivo la procedura avviata dalla Regione Puglia per individuare gli enti del Terzo settore cui affidare il servizio di custodia, vigilanza e gestione delle aree adibite a foresteria per i braccianti agricoli stranieri nelle strutture regionali di Borgo Mezzanone, in agro di Manfredonia, e di Torretta Antonacci, in agro di San Severo. Con un atto dirigenziale firmato il 1° aprile 2026, la Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale ha formalizzato l’ammissione delle proposte pervenute nei termini e nominato la commissione di valutazione.

L’avviso pubblico era stato adottato con la determinazione n. 33 del 3 marzo 2026 e fissava il termine per la presentazione delle candidature alle ore 12 del 1° aprile. La selezione era riservata agli enti del Terzo settore, con il vincolo di potersi candidare alla gestione di una sola foresteria, pena l’esclusione. Il procedimento si inserisce nel quadro delle politiche regionali per l’accoglienza e l’inclusione dei migranti e, più in generale, nelle misure di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura, che individuano proprio nelle foresterie temporanee uno degli strumenti per garantire condizioni di vita più dignitose ai lavoratori stagionali.

Alla scadenza dell’avviso sono pervenute quattro domande. Hanno presentato candidatura Terra e Libertà ETS di San Severo, ADS Sunuterra, la Confraternita di Misericordia Borgo Mezzanone ODV e Anolf Puglia APS, con sede legale a Bari. L’atto dà conto anche dei protocolli di trasmissione e degli orari di arrivo delle istanze via pec, confermando che tutte sono state acquisite entro il termine previsto dall’avviso.

A seguito della verifica d’ufficio sulla regolarità formale delle domande, il dirigente della Sezione ha ammesso tre proponenti: Terra e Libertà ETS, Confraternita di Misericordia Borgo Mezzanone ODV e Anolf Puglia APS. È stata invece dichiarata non ammessa ADS Sunuterra per carenza documentale, in particolare per la mancanza del curriculum dell’ente, richiesto dall’articolo 9, comma 3, dell’avviso. La decisione è stata formalizzata nell’atto che, oltre a prendere atto delle ammissioni e dell’esclusione, dispone anche la notifica del provvedimento a tutti i soggetti partecipanti.

Contestualmente, la Regione ha nominato la commissione di valutazione che dovrà esaminare le proposte progettuali degli enti ammessi. Presidente sarà la dottoressa Annalisa Bellino, dirigente della Sezione per l’attuazione delle Politiche di Genere. Componenti sono stati designati la dottoressa Loredana Cuppone e il dottor Vincenzo Ranaldo, entrambi funzionari incardinati nella Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale. A svolgere il ruolo di segretaria verbalizzante sarà invece l’architetta Luisa Boccardi. L’atto precisa che i componenti della commissione opereranno a titolo gratuito, nell’ambito delle funzioni svolte per ragioni d’ufficio.

Un ulteriore elemento contenuto nel provvedimento riguarda l’assenza in servizio del responsabile unico del procedimento, individuato in precedenza nel dottor Luigi Bellino. Per garantire continuità amministrativa ed evitare ritardi nella conclusione della procedura, il dirigente ha esercitato temporaneamente il potere sostitutivo previsto dalla legge sul procedimento amministrativo.

Il provvedimento si colloca in un ambito particolarmente sensibile per il territorio foggiano, dove la gestione dell’accoglienza dei braccianti stranieri resta uno dei nodi più delicati delle politiche sociali, del contrasto agli insediamenti informali e della lotta al caporalato. Le due strutture di Borgo Mezzanone e Torretta Antonacci rappresentano da anni un banco di prova per le istituzioni, chiamate a coniugare sicurezza, inclusione, legalità e tutela dei diritti. La selezione ora entra nella fase di valutazione comparativa dei progetti, dalla quale emergeranno gli enti che, in concreto, dovranno assicurare il funzionamento delle foresterie regionali.