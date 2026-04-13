Edizione n° 6035

BALLON D'ESSAI

RARO TUMORE // Di Venere, rimosso raro tumore sul nervo mediano dell’avambraccio grande oltre i 3 centimetri
13 Aprile 2026 - ore  16:50

CALEMBOUR

MELANIA REA // Quindici anni dalla morte di Melania Rea. Il fratello: «Voi potete scrivere un futuro diverso»
13 Aprile 2026 - ore  09:50

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // BAT // Margherita di Savoia, incidente sul lavoro: operaio ferito durante la pausa pranzo

PAURA Margherita di Savoia, incidente sul lavoro: operaio ferito durante la pausa pranzo

L’impatto gli ha provocato diverse lesioni, rendendo necessario l’immediato intervento dei soccorsi

Margherita di Savoia, incidente sul lavoro: operaio ferito durante la pausa pranzo

ph LaGazzettadelmezzogiorno.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Aprile 2026
BAT // Cronaca //

MARGHERITA DI SAVOIA (FG) – Momenti di paura nella mattinata odierna a Margherita di Savoia, dove si è verificato un incidente sul lavoro che ha coinvolto un operaio edile di 64 anni.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si trovava in pausa pranzo all’interno dell’area di cantiere quando, con ogni probabilità a causa delle forti raffiche di vento che stanno interessando la zona, è stato colpito dalla caduta improvvisa di una pila di grandi cassette utilizzate per la frutta. L’impatto gli ha provocato diverse lesioni, rendendo necessario l’immediato intervento dei soccorsi.

Sul posto sono giunti tempestivamente gli operatori sanitari del 118 che, valutate le condizioni del ferito, hanno disposto il trasferimento in elisoccorso presso l’ospedale di Foggia.

Nonostante la dinamica dell’accaduto abbia destato inizialmente preoccupazione, fonti sanitarie confermano che l’uomo non è in pericolo di vita.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

“Chi desidera vedere l'arcobaleno, deve imparare ad amare la pioggia.” (Paulo Coelho)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO