Margherita di Savoia, incidente sul lavoro: operaio ferito durante la pausa pranzo

MARGHERITA DI SAVOIA (FG) – Momenti di paura nella mattinata odierna a Margherita di Savoia, dove si è verificato un incidente sul lavoro che ha coinvolto un operaio edile di 64 anni.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si trovava in pausa pranzo all’interno dell’area di cantiere quando, con ogni probabilità a causa delle forti raffiche di vento che stanno interessando la zona, è stato colpito dalla caduta improvvisa di una pila di grandi cassette utilizzate per la frutta. L’impatto gli ha provocato diverse lesioni, rendendo necessario l’immediato intervento dei soccorsi.

Sul posto sono giunti tempestivamente gli operatori sanitari del 118 che, valutate le condizioni del ferito, hanno disposto il trasferimento in elisoccorso presso l’ospedale di Foggia.

Nonostante la dinamica dell’accaduto abbia destato inizialmente preoccupazione, fonti sanitarie confermano che l’uomo non è in pericolo di vita.