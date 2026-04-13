Manfredonia, 13 aprile 2026 – Torna al centro dell’attenzione il dramma dei migranti che vivono nelle campagne del Tavoliere, in particolare nel cosiddetto “ghetto” di Borgo Mezzanone, frazione di Manfredonia. A intervenire con forza è l’Arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, padre Franco Moscone, che denuncia una situazione “al limite dell’umano” e richiama istituzioni e opinione pubblica a un’assunzione di responsabilità.

Secondo l’Arcivescovo, centinaia di migranti continuano a vivere in condizioni “insopportabili”, tra precarietà, mancanza di sicurezza e degrado. “Si tratta di una autentica vergogna che deve riguardare tutti”, afferma, sottolineando il ruolo fondamentale svolto dalla Parrocchia locale e dalla Caritas, impegnate quotidianamente nel garantire assistenza e dignità a chi vive tra baracche e casolari abbandonati.

Moscone evidenzia come sia ormai urgente un intervento concreto delle istituzioni civili per affrontare una realtà in cui, con preoccupante frequenza, si registrano sofferenze e anche decessi legati a stenti e condizioni di vita estreme.

In questo contesto si inserisce il progetto, promosso su sollecitazione della Prefettura di Foggia, del sindaco La Marca e dell’amministrazione comunale, per l’accoglienza di circa 70 migranti presso la Casa della Carità di Manfredonia. La struttura, dopo lavori di adeguamento che hanno richiesto mesi e risorse economiche significative, tornerà a svolgere la funzione già avuta fino al 2019, operando come Centro di Accoglienza Straordinaria (CAS) in vista di un successivo inserimento nel sistema SAI (Sistema Accoglienza e Integrazione).

Nonostante l’iniziativa, l’Arcivescovo segnala la nascita di polemiche in città, definite “becere e non cristiane”, alimentate dalla paura dello straniero e della povertà. “Accogliere questi fratelli è un dovere umano e cristiano”, ribadisce Moscone, sottolineando la necessità di garantire servizi adeguati e condizioni di vita dignitose, al pari di ogni cittadino.

Il modello di accoglienza previsto a Manfredonia, aggiunge, ricalca esperienze già avviate con successo a San Giovanni Rotondo, dove non si sono registrati problemi, ma anzi si è sviluppato un esempio concreto di integrazione diffusa.

L’Arcivescovo esprime inoltre solidarietà al sindaco La Marca, destinatario di critiche ritenute “sterili e pretestuose”, e invita la comunità a superare paure e atteggiamenti che rischiano di compromettere l’immagine di una città storicamente accogliente.

Infine, un messaggio di vicinanza viene rivolto ai migranti e a tutti gli operatori e volontari impegnati sul territorio: “La Chiesa di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo sarà sempre al loro fianco per garantire aiuto fraterno e difesa dei diritti”.