Manfredonia, 13 aprile 2026 – Torna al centro dell’attenzione il dramma dei migranti che vivono nelle campagne del Tavoliere, in particolare nel cosiddetto “ghetto” di Borgo Mezzanone, frazione di Manfredonia. A intervenire con forza è l’Arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, padre Franco Moscone, che denuncia una situazione “al limite dell’umano” e richiama istituzioni e opinione pubblica a un’assunzione di responsabilità.
Secondo l’Arcivescovo, centinaia di migranti continuano a vivere in condizioni “insopportabili”, tra precarietà, mancanza di sicurezza e degrado. “Si tratta di una autentica vergogna che deve riguardare tutti”, afferma, sottolineando il ruolo fondamentale svolto dalla Parrocchia locale e dalla Caritas, impegnate quotidianamente nel garantire assistenza e dignità a chi vive tra baracche e casolari abbandonati.
Moscone evidenzia come sia ormai urgente un intervento concreto delle istituzioni civili per affrontare una realtà in cui, con preoccupante frequenza, si registrano sofferenze e anche decessi legati a stenti e condizioni di vita estreme.
In questo contesto si inserisce il progetto, promosso su sollecitazione della Prefettura di Foggia, del sindaco La Marca e dell’amministrazione comunale, per l’accoglienza di circa 70 migranti presso la Casa della Carità di Manfredonia. La struttura, dopo lavori di adeguamento che hanno richiesto mesi e risorse economiche significative, tornerà a svolgere la funzione già avuta fino al 2019, operando come Centro di Accoglienza Straordinaria (CAS) in vista di un successivo inserimento nel sistema SAI (Sistema Accoglienza e Integrazione).
Nonostante l’iniziativa, l’Arcivescovo segnala la nascita di polemiche in città, definite “becere e non cristiane”, alimentate dalla paura dello straniero e della povertà. “Accogliere questi fratelli è un dovere umano e cristiano”, ribadisce Moscone, sottolineando la necessità di garantire servizi adeguati e condizioni di vita dignitose, al pari di ogni cittadino.
Il modello di accoglienza previsto a Manfredonia, aggiunge, ricalca esperienze già avviate con successo a San Giovanni Rotondo, dove non si sono registrati problemi, ma anzi si è sviluppato un esempio concreto di integrazione diffusa.
L’Arcivescovo esprime inoltre solidarietà al sindaco La Marca, destinatario di critiche ritenute “sterili e pretestuose”, e invita la comunità a superare paure e atteggiamenti che rischiano di compromettere l’immagine di una città storicamente accogliente.
Infine, un messaggio di vicinanza viene rivolto ai migranti e a tutti gli operatori e volontari impegnati sul territorio: “La Chiesa di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo sarà sempre al loro fianco per garantire aiuto fraterno e difesa dei diritti”.
1 commenti su "Migranti a Borgo Mezzanone, l’Arcivescovo Moscone: “Condizioni disumane, serve responsabilità collettiva”"
Non posso credere che nel 2026 esistono persone che vogliono far vivere il prossimo in un modo disumano.
Si è perso il senso di responsabilità e di amore verso il prossimo.
Certi politici hanno bisogno di verificare la propria coscienza per far si che il loro servizio si svolga con più attenzione.
In certi politici manca quella morale che fruttifica il bene comune,
C’è un menefreghismo assurdo che porta alcuni personaggi politici e non ad essere aggressivi e sproporzionati nell’ esprimersi.
Menomale che abbiamo un vescovo che pone il suo servizio e attenzione a persone bisognose, perché se aspettiamo ai politici, poveri noi…
Buona vita a tutti.