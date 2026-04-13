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Home // Bari // Morta 12enne a Bisceglie: colpita da un albero caduto per il forte vento

TRAGEDIA BISCEGLIE Morta 12enne a Bisceglie: colpita da un albero caduto per il forte vento

Tragedia in Puglia nella giornata di oggi, dove una ragazza di 12 anni ha perso la vita dopo essere stata colpita da un albero caduto a causa del forte vento

https://www.statoquotidiano.it/16/11/2025/incidente-stradale-nel-potentino-morto-22enne-tre-feriti/1253757/

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AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Aprile 2026
Bari // Prima pagina //

BISCEGLIE – Tragedia in Puglia nella giornata di oggi, dove una ragazza di 12 anni ha perso la vita dopo essere stata colpita da un albero caduto a causa del forte vento. Il drammatico episodio si è verificato a Bisceglie, nel Barese, mentre la giovane si trovava in strada.

Immediato l’intervento dei soccorsi del 118, giunti sul posto pochi minuti dopo l’accaduto. Nonostante la tempestività dei sanitari, per la ragazza non c’è stato nulla da fare: la 16enne è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale cittadino, ma sarebbe arrivata già priva di vita.

L’episodio si inserisce in un quadro di forte maltempo che da ore sta interessando l’intera regione. Dalla notte, infatti, la Puglia è battuta da raffiche di vento molto intense e, secondo quanto segnalato dalla Protezione civile regionale, le condizioni meteorologiche sarebbero destinate a peggiorare ulteriormente nel corso della giornata.

Sempre in Puglia, il maltempo avrebbe provocato un’altra vittima. A Taranto, un operaio di 38 anni, Roberto Di Ponzio, è morto mentre era al lavoro all’interno del cimitero di San Brunone, nel quartiere Tamburi. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si trovava su una gru quando sarebbe stato colpito da un palo caduto improvvisamente, con ogni probabilità a causa delle violente raffiche di vento. Anche in questo caso, ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile.

L’emergenza legata al vento ha spinto diverse amministrazioni locali ad adottare misure straordinarie per tutelare la sicurezza pubblica. A Bari, il sindaco Vito Leccese ha disposto in via precauzionale la chiusura al pubblico del cimitero monumentale, delle necropoli nelle ex frazioni, oltre che di parchi e giardini cittadini.

Disagi si registrano anche sul fronte dei trasporti. Diversi voli diretti all’aeroporto “Karol Wojtyla” di Bari sono stati dirottati verso altri scali, in particolare Roma Fiumicino e Brindisi-Salento, come comunicato da Aeroporti di Puglia. Lo riporta fanpage.it

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