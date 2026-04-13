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Home // Manfredonia // ‘Non siamo razzisti’: cittadini contro le decisioni calate dall’alto”

GIULIANA CAPURSI ‘Non siamo razzisti’: cittadini contro le decisioni calate dall’alto”

"Quando vediamo decisioni calate dall’alto, senza confronto, senza spiegazioni, senza considerare le difficoltà che già viviamo sul nostro territorio, è normale arrabbiarsi"

CARA BORGO MEZZANONE (ARCHIVIO PH ENZO MAIZZI)

immagine d'archivio CARA BORGO MEZZANONE (ARCHIVIO PH ENZO MAIZZI)

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Aprile 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

“Io non sono razzista! Non siamo qui per puntare il dito contro chi arriva da lontano. Non è una questione di razzismo, e chi prova a ridurre tutto a questo sbaglia o fa finta di non capire.

Qui il problema è un altro: il rispetto per i cittadini di Manfredonia.

Caro sindaco Domenico La Marca, noi siamo persone che ogni giorno fanno sacrifici, pagano le tasse, crescono figli e cercano di costruire un futuro dignitoso. E quello che chiediamo non è un privilegio, ma attenzione, ascolto e rispetto.

Quando vediamo decisioni calate dall’alto, senza confronto, senza spiegazioni, senza considerare le difficoltà che già viviamo sul nostro territorio, è normale arrabbiarsi. È normale sentirsi presi in giro.

Accogliere è una responsabilità seria. Non si può fare senza un piano chiaro, senza servizi adeguati, senza garantire prima di tutto equilibrio e sicurezza sociale per tutti.

La vera domanda è: il nostro territorio è stato messo nelle condizioni di sostenere questa scelta? I cittadini sono stati ascoltati? I problemi che già esistono sono stati risolti?

Perché qui non si tratta di dire “no” a qualcuno. Si tratta di dire “sì” ai diritti di chi vive qui da sempre e si sente ignorato.

Noi non vogliamo scontri, vogliamo risposte. Non vogliamo essere etichettati, vogliamo essere rispettati. E soprattutto, non vogliamo più essere trattati come se non contassimo nulla.

Sindaco, la città non è un numero. È fatta di persone. E quelle persone oggi chiedono di essere ascoltate davvero”.

Lo riporta Giuliana Capursi a StatoQuotidiano.it

1 commenti su "‘Non siamo razzisti’: cittadini contro le decisioni calate dall’alto”"

  1. Quindi i problemi della città sono 100 persone che hanno diritto all’accoglienza, supportata da Caritas, neanche dal Comune.

    Dunque, i problemi non sono un evasione fiscale di locali e localini, Airbnb e furbetti vari. Non é la tollerata convivenza con gente vicina ad ambienti mafiosi. Il frequentare e tollerare certi locali che fanno riciclaggio. La “sicurezza” é violata da 100 rifugiati, non dai i vari criminali locali.

    E poi, si questo é razzismo perché avere dei pregiudizi verso qualcuno non bianco e straniero é razzismo.

    Dunque, suggerisco di fare pace quanto meno con se stessi, nel dire che sei razzista.

    Pins a MasterChef

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