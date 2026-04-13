Edizione n° 6035

BALLON D'ESSAI

RARO TUMORE // Di Venere, rimosso raro tumore sul nervo mediano dell’avambraccio grande oltre i 3 centimetri
13 Aprile 2026 - ore  16:50

CALEMBOUR

MELANIA REA // Quindici anni dalla morte di Melania Rea. Il fratello: «Voi potete scrivere un futuro diverso»
13 Aprile 2026 - ore  09:50

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Omicidio a Foggia, ucciso incensurato 42enne. Il nome (FOTO VIDEO)

OMICIDIO CARTA Omicidio a Foggia, ucciso incensurato 42enne. Il nome (FOTO VIDEO)

..L’omicidio è avvenuto in via Caracciolo poco dopo le 22.30. Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe stato raggiunto da diversi colpi d’arma da fuoco.................

Omicidio a Foggia, ucciso incensurato 42enne. Il nome (FOTO VIDEO)

Omicidio a Foggia, ucciso incensurato 42enne. Il nome (FOTO VIDEO) PH ENZO MAIZZI

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
13 Aprile 2026
Cronaca // Foggia //

Un uomo di 42 anni, incensurato e conosciuto in città come istruttore di palestra, è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco nella tarda serata di oggi a Foggia. La vittima è Annibale Carta, detto “Dino”.

L’omicidio è avvenuto in via Caracciolo poco dopo le 22.30. Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe stato raggiunto da diversi colpi d’arma da fuoco esplosi da ignoti. Inutili i soccorsi: per il 42enne non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri del Comando provinciale di Foggia, che hanno avviato i rilievi e le indagini per ricostruire la dinamica dell’agguato e individuare i responsabili. L’area è stata transennata per consentire gli accertamenti tecnici.

Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e verificando l’eventuale presenza di sistemi di videosorveglianza nella zona che possano aver ripreso fasi utili all’identificazione degli autori. Al momento non si esclude alcuna pista. La vittima, stando a quanto emerso, non aveva precedenti penali. Ulteriori sviluppi sono attesi nelle prossime ore.

VIDEO FOTOGALLERY ENZO MAIZZI

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

“Chi desidera vedere l'arcobaleno, deve imparare ad amare la pioggia.” (Paulo Coelho)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO