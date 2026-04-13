Un uomo di 42 anni, incensurato e conosciuto in città come istruttore di palestra, è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco nella tarda serata di oggi a Foggia. La vittima è Annibale Carta, detto “Dino”.

L’omicidio è avvenuto in via Caracciolo poco dopo le 22.30. Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe stato raggiunto da diversi colpi d’arma da fuoco esplosi da ignoti. Inutili i soccorsi: per il 42enne non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri del Comando provinciale di Foggia, che hanno avviato i rilievi e le indagini per ricostruire la dinamica dell’agguato e individuare i responsabili. L’area è stata transennata per consentire gli accertamenti tecnici.

Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e verificando l’eventuale presenza di sistemi di videosorveglianza nella zona che possano aver ripreso fasi utili all’identificazione degli autori. Al momento non si esclude alcuna pista. La vittima, stando a quanto emerso, non aveva precedenti penali. Ulteriori sviluppi sono attesi nelle prossime ore.

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