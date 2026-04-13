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Home // Economia // Porto di Manfredonia, richiesta una concessione decennale da oltre 3 mila metri quadri per l’O.P. Ittici del Sud Adriatico

OP ITTICI Porto di Manfredonia, richiesta una concessione decennale da oltre 3 mila metri quadri per l’O.P. Ittici del Sud Adriatico

L’Autorità di sistema portuale pubblica l’avviso: l’istanza riguarda un’area demaniale marittima nel porto commerciale e uno specchio acqueo.

MANFREDONIA, PORTO COMMERCIALE (IMMAGINE D'ARCHIVIO - PH SQ)

MANFREDONIA, PORTO COMMERCIALE (IMMAGINE D'ARCHIVIO - PH SQ)

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
13 Aprile 2026
Economia // Manfredonia //

MANFREDONIA – L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale ha pubblicato un avviso relativo a una richiesta di concessione demaniale marittima decennale presentata dalla O.P. Organizzazione dei Produttori Ittici del Sud Adriatico Società Cooperativa, con sede legale a Manfredonia. L’istanza punta a ottenere, mediante atto formale, l’occupazione e l’uso di un’area demaniale marittima situata nel porto commerciale di Manfredonia, per una superficie complessiva di 3.170,25 metri quadrati, oltre a uno specchio acqueo di 2.704,06 metri quadrati.

La domanda è stata presentata attraverso lo Sportello unico amministrativo con numero pratica 25191 ed è stata acquisita agli atti il 19 marzo 2026, con una successiva integrazione pervenuta il 27 marzo. L’avviso pubblico, firmato dal responsabile dell’Ufficio Demanio e Lavoro Portuale del dipartimento Esercizio Porti di Manfredonia, Barletta e Termoli, ingegner Leonardo Trentadue, serve a rendere noto l’avvio della procedura e ad assicurare la massima trasparenza nei confronti dei soggetti potenzialmente interessati.

Il provvedimento richiama, tra gli altri riferimenti normativi, l’articolo 18 del regolamento di esecuzione al Codice della navigazione, le disposizioni del regolamento d’uso delle aree demaniali ricadenti nella circoscrizione dell’Autorità portuale e la legge sulla pubblicità legale degli atti. In sostanza, con la pubblicazione dell’avviso si apre la fase in cui eventuali terzi possono visionare la richiesta e, se lo ritengono, presentare osservazioni o opposizioni.

L’avviso resterà depositato presso l’albo pretorio online dell’Autorità di sistema portuale per 45 giorni consecutivi, dal 3 aprile 2026 al 17 maggio 2026, e sarà trasmesso anche al Comune di Manfredonia per la pubblicazione sul proprio albo pretorio. Eventuali osservazioni o opposizioni potranno essere presentate entro il termine perentorio di 10 giorni solari e consecutivi decorrenti dalla scadenza del periodo di pubblicazione.

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