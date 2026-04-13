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MIGRANTI MANFREDONIA “Restiamo umani” vs “serve trasparenza”: il caso migranti accende Manfredonia. Sui social: “Ma non siamo razzisti”

Manfredonia è una città con sfumature razziste? La domanda circola, esplicita o sottotraccia, tra commenti social e discussioni pubbliche nate attorno al tema dell’accoglienza dei migranti

“Restiamo umani” vs “serve trasparenza”: il caso migranti accende Manfredonia. Sui social: "Ma non siamo razzisti"

“Restiamo umani” vs “serve trasparenza”: il caso migranti accende Manfredonia. Sui social: "Ma non siamo razzisti"

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
13 Aprile 2026
Manfredonia // Politica //

Manfredonia è una città con sfumature razziste? La domanda circola, esplicita o sottotraccia, tra commenti social e discussioni pubbliche nate attorno al tema dell’accoglienza dei migranti e alla possibile riconversione dell’ex CARA.

A riaccendere il dibattito sono stati, negli ultimi giorni, diversi interventi istituzionali e politici. Il sindaco Domenico La Marca ha rivendicato una linea improntata all’umanità e alla responsabilità, parlando apertamente della necessità di “restare umani” di fronte a fenomeni che non possono essere ignorati e che richiedono una gestione condivisa con Prefettura e Regione.

Ma attorno a questa posizione si è sviluppato un fronte critico articolato.

Ugo Galli ha sollevato per primo il tema del metodo, denunciando scelte maturate “nel silenzio” e richiamando il rispetto del ruolo delle istituzioni locali. Una linea ripresa anche da altri interventi politici che, pur con sfumature diverse, chiedono maggiore coinvolgimento del Consiglio comunale e della città.

Sulla stessa lunghezza d’onda si inserisce la nota di Raffaele Fatone, che pone al centro il tema della trasparenza: “il rispetto passa dalla trasparenza”, sottolineando come su questioni così delicate non possano esserci zone d’ombra, ma sia necessario rendere pubblici numeri, tempi e modalità.

A queste prese di posizione si aggiunge quella di Riccardi, che interviene con un approccio più interrogativo ma non meno incisivo, chiedendo chiarezza su un punto concreto: l’arrivo di 100 richiedenti asilo dalla struttura di Borgo Mezzanone verso la Casa della Carità di Manfredonia. “È vero o sono voci?”, si domanda, evidenziando come l’incertezza informativa stia contribuendo ad alimentare tensioni e preoccupazioni.

È in questo contesto che il dibattito si è spostato, spesso degenerando, sui social.

Tra i tanti commenti, uno colpisce per durezza: “leggendo i commenti su Facebook noto con grande stupore che Manfredonia è un popolo di ignoranti e razzista, 100 persone extracomunitarie non fanno fastidio a nessuno e si potrebbero impiegare in lavori sociali”. Parole forti, che fotografano una percezione ma che, allo stesso tempo, rischiano di generalizzare e semplificare una realtà ben più complessa.

Perché i fatti raccontano altro. Raccontano di una città attraversata da posizioni diverse: da un lato chi richiama valori di accoglienza e integrazione, dall’altro chi esprime timori legati alla gestione del territorio, alla pressione sui servizi e alla sicurezza. In mezzo, una larga fascia di cittadini che chiede semplicemente chiarezza, partecipazione e risposte concrete.

Ridurre tutto a una contrapposizione tra “accoglienti” e “razzisti” è una semplificazione pericolosa. Così come è riduttivo liquidare ogni preoccupazione come frutto di ignoranza. Le tensioni che emergono hanno radici più profonde: anni di difficoltà sociali, periferie spesso trascurate, un senso diffuso di distanza tra decisioni e cittadini. Ed è proprio qui che si gioca la credibilità delle istituzioni.

Cento persone non rappresentano un’emergenza ingestibile, ma nemmeno un tema irrilevante. È una questione che va affrontata con equilibrio, evitando sia l’allarmismo sia il minimalismo. Soprattutto, evitando che la paura si trasformi in rifiuto indiscriminato. Manfredonia non è una città razzista. Ma è una città che, come molte altre, vive tensioni reali e contraddizioni che emergono con forza quando si affrontano temi sensibili come quello dell’accoglienza.

1 commenti su "“Restiamo umani” vs “serve trasparenza”: il caso migranti accende Manfredonia. Sui social: “Ma non siamo razzisti”"

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