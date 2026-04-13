Salvini: "Se i figli minori delinquono, paghino mamma e papà"

Il tema della criminalità giovanile torna al centro del dibattito politico, con una proposta destinata a far discutere. Il vicepremier Matteo Salvini ha annunciato l’ipotesi di una norma che renda i genitori direttamente responsabili, anche sul piano economico e penale, per i reati commessi dai figli minorenni.

Intervenuto durante una trasmissione su Telelombardia, il leader della Lega ha delineato una linea dura: l’obiettivo è colpire quelle famiglie che non esercitano un adeguato controllo sulla condotta dei propri figli, anche in età molto giovane.

Tecnologia e controllo familiare

Al centro della riflessione, il rapporto tra minori e tecnologia. Secondo Salvini, l’uso incontrollato di smartphone e social network rappresenta uno dei fattori che contribuiscono a determinati comportamenti devianti.

Il vicepremier ha puntato il dito contro la facilità con cui i ragazzi accedono a piattaforme come TikTok e Instagram, spesso senza alcun filtro o supervisione da parte degli adulti. Una responsabilità che, a suo avviso, ricade direttamente sui genitori.

Il riferimento ai fatti di cronaca

Le dichiarazioni si inseriscono nel solco di recenti episodi di violenza giovanile. Salvini ha richiamato casi avvenuti nelle grandi città, sottolineando come dietro a ogni minore coinvolto in reati vi siano comunque figure genitoriali chiamate, secondo la proposta, a rispondere delle loro mancanze educative e di vigilanza.

L’idea allo studio prevede dunque un rafforzamento della responsabilità familiare, con possibili conseguenze economiche e, in alcuni casi, anche penali.

Scuola, famiglia e prevenzione

Il tema si intreccia con il dibattito sul ruolo educativo della scuola e della famiglia. Se da un lato il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha già introdotto misure restrittive sull’uso dei cellulari in classe, dall’altro resta aperta la questione del controllo al di fuori dell’ambiente scolastico.

Per Salvini, la risposta passa da una maggiore responsabilizzazione dei genitori, anche attraverso strumenti normativi incisivi.

Una proposta che divide

La proposta, ancora in fase di studio, si preannuncia come uno dei temi più discussi nelle prossime settimane. Se da un lato punta a rafforzare la prevenzione e il controllo sui minori, dall’altro apre interrogativi sul piano giuridico e sociale, in particolare sul confine tra responsabilità individuale e familiare.

Un dibattito destinato ad accendersi, tra esigenze di sicurezza e tutela dei diritti.

Lo riporta Leggo.it