Cessione suoli Z.167 Lucera, Chiella: ‘Relazione tecnica’ incongruente

Lucera – “PREZZO di cessione dei suoli in zona ‘167’ di Lucera: trattandosi di questioni di interesse generale che hanno avuto ed avranno rilevanti riflessi negativi sul nostro bilancio comunale, fornisco delucidazioni sulla lettera inviatami dall’allora Funzionario dell’Ufficio Urbanistica e dal Dirigente dell’Ufficio Demanio e Patrimonio comunali”.

“Secondo quando ebbi già a sostenere esattamente due lustri fa, la ‘Relazione Tecnica’ contenuta nella citata lettera non si poneva in sintonia con il quadro normativo, avendo con essa provveduto a ‘spalmare’ i costi sostenuti indistintamente sull’intero PEEP a prescindere da quelli sostenuti con riferimento ad ogni singola area. Ciò alla stregua di un altro analogo giudizio su cui si è recentemente pronunciato io Consiglio di Stato, di cui allego la Sentenza depositata il 29 aprile scorso”.

“Nell’allegata Sentenza del Consiglio di Stato si legge infatti che ‘…il recupero deve avvenire in relazione al singolo caso oggetto di singola convenzione che tale maggior aggravio di spese per il Comune ha fatto registrare per ottenere l’acquisizione della relativa area…non si possono far ricadere, con il metodo della spalmatura, sui concessionari per i quali si sono già consolidati e definiti i costi, i maggiori oneri derivanti da rapporti di contenzioso caratterizzanti altre aree del comparto ancora pendenti…depone in favore del criterio per cui i costi di acquisizione delle aree devono essere quelli definitivamente fissati ed effettivamente sostenuti in relazione alla singola area fatta oggetto di convenzione… in virtù di quanto in precedenza osservato, di spese effettivamente sostenute in relazione all’acquisizione delle aree oggetto di convenzione; e nella specie l’Amministrazione si è limitata a produrre solo alcuni documenti che illustrano l’avvenuta instaurazione di contenziosi sugli espropri di altre aree, senza ulteriori specificazioni’.

