Calcio: i tifosi chiedono lo stop fino a settembre, anche Manfredonia Gradinata Est

Oggi il calcio è considerato più come “un’industria” che come uno sport; dove le PAY-TV tengono sotto scacco le società, alimentandole con i propri diritti televisivi, permettendo così alle società stesse di poter pagare stipendi spropositati ai calciatori e alimentando a loro volta la sete di denaro di procuratori squali, il cui unico obiettivo è quello di gonfiarsi il portafoglio. Un sistema basato solo ed esclusivamente su business ed interessi personali che se non verrà ridimensionato quanto prima porterà ad un solo ed unico fine: LA MORTE DEL CALCIO STESSO.

Teniamo a sottolineare che se gli Ultras avessero una minima intenzione di lucrare su quella che è la propria passione, come abbiamo potuto leggere dai media in questi giorni, spingeremmo per una ripartenza dei campionati anziché lottare affinché questo non avvenga, andando contro tutto il sistema calcio ed a chi lavora per esso, scrivendo assurdità di ogni tipo.

Tutto questo deve cambiare. Siamo pronti a confrontarci con chi di dovere per riportare il calcio ai suoi albori, per tornare a vivere la nostra più grande passione in prima persona, per far in modo che questo torni ad essere UNO SPORT POPOLARE”. (https://www.identitainsorgenti.com/)

ANDRIA CURVA NORD

ATALANTA CURVA NORD

AVELLINO CURVA SUD

BOLOGNA CURVA ANDREA COSTA

BRESCIA CURVA NORD

BRESCIA ULTRAS BRESCIA 1911 EX CURVA NORD

CATANIA CURVA NORD

CATANIA CURVA SUD

COSENZA BANDA 90

CREMONA UNDERFIVES

FERRARA CURVA OVEST

FOGGIA CURVA NORD

FOGGIA CURVA SUD

GENOA VIA ARMENIA 5R

GENOA BRIGATA SPELONCIA

JUVENTUS VIKING

JUVENTUS N.A.B.

NAPOLI CURVA B

NAPOLI CURVA A

NOVARA NUARES

PALERMO CURVA NORD 12

PALERMO CURVA SUD

PARMA BOYS 1977

PERUGIA CURVA NORD

PRO SESTO CURVA VITO PORRO

RAVENNA CURVA MERO

SALERNITANA NUCLEO STORICO

SALERNITANA IGUS

SALERNITANA N.G.

SALERNITANA FRANGIA KAOTICA

SALERNITANA PRIGIONIERI

SAMBENEDETTESE CURVA MASSIMO CIOFFI

SAMPDORIA I GRUPPI DELLA SUD

SASSUOLO S.E.M.G.

UDINE CURVA NORD

VARESE C.U.V. 19

VENEZIA REYER PANTHERS

VERCELLI CURVA OVEST

VITERBO VITERBO

ACICATENA ULTRAS CATENOTI

AKRAGAS FACCE TOSTE

ALBANOVA M ENTALITA’ PAESANA

ALBINOLEFFE NUOVA GUARDIA ALBINOLEFFE 98

ALBISSOLA ZüENI

ALESSANDRIA GRADINATA NORD

ALTAMURA ALTAMURA ULTRAS

ANCONA CURVA NORD

ANGRI ULTRAS ANGRI

AREZZO CURVA SUD

ASCOLI ULTRAS 1898

ATLETICO CATANIA AZIONE ULTRA’

AVELLINO BASKET ORIGINAL FANS

AVEZZANO ULTRAS AVEZZANO

BARCELLONA P.G. GRADINATA

BARLETTA GRUPPO EROTICO

BENEVENTO CURVA SUD

BISCEGLIE SUNDAY FRIENDS

BITONTO NUCLEO COMPATTO

BOLOGNA BASKET FOSSA DEI LEONI

BUSTO ARSIZIO ULTRAS PRO PATRIA 1919

CANOSA ULTRAS

CANTU’ BASKET EAGLES 1990

CARPI QUARANTUNOZERODODICI

CASAL BARRIERA W ARRIORS

CASAL MONFERRATO ULTRAS CASALE

CASARANO CURVA NORD

CASERTA THE BLACK SHEEP

CASERTA FEDAYN BRONX 81

CASERTA BASKET BOYS CE 2017

CASTROVILLARI CURVA SUD

CAVA DE’ TIRRENI CURVA SUD CATELLO M ARI

CERIGNOLA CURVA SUD

CESENA CURVA MARE

CHIETI CURVA VOLPI

CHIEVO GATE 7

CIVITANOVA MARCHE SOLI CONTRO TUTTI

COLLE DI VAL D’ELSA GRADINATA NORD 1922

COMISO ULTRAS COMISO

COMO CURVA COMO 1907

CORATO ULTRAS CORATO

COSENZA SKA LEA COSENZA FANS

COSENZA ANNI 80

CREMONA ASSENTI PRESENTI

CROTONE CROTONE ULTRAS 1997

ENNA AGGREGAZIONE ULTRAS ENNA

FANO PANTHERS FANO

FAVARA W HITE COLLARS

FAVARA CURVA NORD

FERMO CURVA DUOMO

FORMIA S.S.F. CURVA CONI

FROSINONE CURVA NORD

GALATINA ULTRAS GALATINA

GELA VECCHIO STILE 87

GELA INDIANS 91

GIARRE ULTRAS GIARRE

GIBELLINA CASUAL GIBELLINA

GIULIANOVA ULTRAS 1924

GRASSINA BRIGATE ROSSOVERDI

GRAVINA ULTRAS GRAVINA 2005

GROSSETO CURVA NORD

GROTTAMINARDA REGIME RED LIONS

GUBBIO CURVA GUBBIO

ISERNIA N.O.C.S.T.G.

ISPICA UKK ISPICA ULTRAS

JESI EPPURE IL VENTO SOFFIA ANCORA

LADISPOLI ULTRAS TORRE FLAVIA

LAMEZIA TERME CNA

LECCO CURVA NORD

LEGNANO BOYS LILLA 1980

LENTINI VECCHIA GUARDIA

LUCCA CURVA OVEST

MACERATA CURVA JUST

MANDURIA NUOVA GUARDIA

MANDURIA ULTRAS MANDURIA

MANFREDONIA GRADINATA EST

MARSALA NUCLEO RIBELLE

MARTINA FRANCA CURVA NORD

MASSA CURVA ALESSANDRO BALLONI

MAZARA PASSIONE E MENTALITA’

M ESSINA TESTI FRACIDI

M ESSINA CURVA SUD

MILANO HOCKEY ULTRAS DEL MILANO

MILAZZO GIOVENTU’ VECCHIE M ANIERE

MODENA VECCHIE BRIGATE 1975

MODENA QBR 1912

MODICA TRADIZIONE MODICA

MONOPOLI CURVA NORD

MONTEVARCHI CURVA SUD

NOLA VECCHI IDEALI

OSIMO ULTRAS OSIMO

OSTUNI CURVA NORD DOMENICO EPIFANI

PAGANI STREET URCHINS

PAOLA BOYS PAOLA 85

PATERNO’ CURVA SUD

PAVIA SIOUX

PIACENZA CURVA NORD MARCO REBOLI

PICERNO E.A.M .

PISTOIA 21 APRILE

POLIGNANO CASUAL POLIMNIA

PONTE A EGOLA BNV TUTTOCUOIO

POTENZA CURVA OVEST

RAGUSA ULTRAS IBLEI RAGUSA

RECANATI RECANATI ULTRAS

RIBERA CURVA SUD

RIETI BULLDOG

RUFFANO ZONA OSTILE

S.AGATA MILITELLO KAOS 96

SALO’ VECCHIA GUARDIA

SAM BIASE ULTRAS SAMBIASE

SAN CATALDO COMMANDO NEUROPATICO

SAN GIOVANNI VALDARNO GRADINATA MARCO SESTINI

SAN VITO LO CAPO SPARTANI

SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA SETTORE FRANCO MIRTI

SARONNO FRONTE RIBELLE

SCAFATI ULTRAS SCAFATI 1922

SCAFATI INAFFERABILI

SCIACCA ULTRAS SCIACCA

SIENA CURVA GASPARRI

SIRACUSA CURVA ANNA

SORRENTO NDS

SPINAZZOLA ULTRAS SPINAZZOLA

TERAMO TERAMO ZEZZA

TERNI QUELLI DELLA EST

TERNI CURVA EST

TERNI CURVA NORD

TOLENTINO SCONVOLTS 1988

TORRE ANNUNZIATA CURVA SUD

TORREGROTTA ULTRAS BRONX

TRANI IRASCIBILI TRANI

TRAPANI CURVA NORD

VADESE ULTRAS VADESE 1985

VASTO CURVA SUD

VENEZIA CURVA SUD VENEZIA MESTRE

VENEZIA 1987 VENEZIA MESTRE

VENEZIA BASKET PANTHERS REYER

VIGEVANO ULTRAS VIGEVANO

VIZZINI ULTRAS VIZZINI

VITTORIA ULTRAS VITTORIA 1993

NOTO ULTRAS NOTO

MARINA DI RAGUSA COMMANDO ULTRAS 2006

PISTOIA CURVA NORD PISTOIA

TORTONA GRADINATA EST DERTHONA

BOLOGNA BASKET SINCE 1989

OSTUNI NUCLEO CAOTICO 2014

OSTUNI BRIGATE 1987

OSTUNI ZONA 167

CATTOLICA VECCHIO STILE

CATTOLICA GIOVENTU’

PORDENONE SUPPORTERS PORDENONE

PORDENONE BANDOLEROS

SALZBURG UNION 99 ULTRA SALZBURG

Real Sociedad Bultzada Txuriurdina

1 FC SCHWEINFURT 1905 KAPURRE MOITE 1998 SCHWEINFURT

A.E.K. ORIGINAL21 – 1982AJ

Auxerre Ultras Auxerre

ALAVES IRAULTZA 1921

Albacete Balompié ABP FANS

Amiens SC Tribune Nord Amiens

ANDERLECHT Mauves Army

AUGUSTA LEGIO AUGUSTA

BarakaldoIndar Horibeltz

BAYERN MONACO Schickeriaù

BAYERN MONACO Munich’s Red Pride

BAYERN MONACO Colegio

BAYERN MONACO Red Fanatic

MünchenBraunschweig Ultrà -Szene-Btsv Eintracht 1985

Burghausen Westkurve

Burgos C.F. La hinchada del Arlanzon

C.D. Castellón Frente Orellut

C.D. Castellón Disidencia albinegra

C.D. Castellón División Albinegra

C.D. Castellón Fondo 1922

C.D. Castellón Sierra Fans

C.D. Castellón The North CS Fans

C.D. Castellón Ciclón Albinegro

C.D. Castellón Peña Dealbert

C.D. Castellón Espíritu Albinegro

C.D. Castellón Provincia Albinegra

C.D. Leganes Ghetto 28

C.D. Lugo Brigadas Lucenses 2001

C.D. Numancia Orgullo numantino

C.D. Tenerife Frente Blanquiazul

Celta de Vigo Siareiros Celta de Vigo

Club Lleida Esportiu Rudes Lleida

CLUJIP ELUZA SEPCILE ROSII ,,U,, CLUJ

Deportivo AlavesIraultza 1921

Deportivo Alaves Gintonic Albiazul

Deportivo Alaves Glorioso117

Deportivo Alaves Tribuneros Albiazules

Deportivo Alaves Dulantzi Albiazul

Deportivo Alaves Aguraindarrak

Dijon FCO Lingon’s Boys Dijon

DINAMO BUCARESTI PCH DINAMO BUCARESTI

Elche C.F. Jove elx

Extremadura U.D.Frente azulgrana

FC Lorient Merlus Ultras Lorient

FC Metz Horda Frenetik Metz

FC Nantes Brigade Loire Nantes

FC Sochaux-Montbéliard Tribune Nord Sochaux

FC Sochaux-Montbéliard Planète Sochaux

FC Sochaux-Montbéliard SociochauxF

C Sochaux-Montbéliard Boys 07 Sochaux

GASTEIZ INDAR BASKONIA – BASKET

Girona F.C. Jovent Gironi

Girondins de Bordeaux Ultramarines Bordeaux

Grenoble Foot 38 Red Kaos 1994 Grenoble

Havre Athlétic Club Barbarians Le Havre

HEIDENHEIM FANATICO BOYS HEIDENHEIM

HERTHA BSC HARLEKINS BERLIN ’98

KARLSUHER SPORT-CLUB ULTRA 1984 KARLSRUHE

LA LOUVIERE Green Boys

LA LOUVIERE Wolf Side 1981

LIEGE Publik Hysterik Kaos 2004

LIEGE Ultras Inferno 1996

LIEGE HELL SIDE STANDARD LIEGE

LippstadtLos Aliados – Ultras Lippstadt

MAGDEBURG BLOCK U-1

MARSIGLIA South Winners Marseille

Montpellier HSC Armata Ultras 02

Nîmes Olympique Gladiators Nimes

NORIMBERGA ULTRAS NURNBERG 1994

PLOVDIV LAUTA ARMY PLOVDIV

Racing de Ferrol Diablos verdes

Racing de Santander Juventudes Verdiblancas

Racing de Santander Gradona de los MalditosRal

Madrid Ultras Sur

RC Lens Red Tigers Lens

RCD Espanyol de Barcelona Juvenil 1991

Real Betis Gol sur 1907- – .

Real Jaén The North fans y orgullo lagarto

Real Mallorca Supporters Mallorca

Real Murcia Ultras Murcia

Real Murcia Only

Real Murcia Orgullo Murciano

Real Murcia Grada Murcianista

Real Oviedo Symmachiarii

Real Oviedo Fondo Norte 1926

Real Sporting de Gijón Ultra Boys

Real Valladolid Fondo Norte 1928

Real Valladolid Valladolid 1984

Real Valladolid Valladolid Away

Real Valladolid Youth Valladolid

Real Valladolid Komando Violeta

Real Valladolid Tiburones del pisuerga

Recreativo de Huelva Frente Onuba

Red Star FC Red Star Fans

S.D. Eibar Eskozia La Brava

S.D. Eibar Urko Taldea

S.D. Eibar De Euskadi Kadi

S.D. Eibar Nickchupsarmeros

S.D. Eibar Gazte Armagiñak

S.D. Eibar Emango Nuke

S.D. Eibar Peña Alto Palancia Armera

S.D. Eibar Los Jarotxos

S.D. Eibar Heibar Madrid

S.D. Eibar Federación Internacional Peñas

S.D. Eibar Mandiola Laguntaldea

S.D. Eibar Peña Errasti

S.D. Eibar Eibar-Gasteiz Elkartea

S.D. Eibar Eibarusa

S.D. Eibar Peña Bitter

S.D. Huesca Alcorazados

S.D. Ponferradina Frente norte

San Fernando C.D. Orgullo isleño

SARAJEVO MANIJACI

SERVETTE GENEVE Section Grenat 1988

Sevilla F.C. Biris Norte

Sevilla F.C. Gate 22 SFC

Sevilla F.C. Voz del Sevillismo

Sevilla F.C. SVQ Triana

Sevilla F.C. 24-7 SFC FANS

Sevilla F.C. GUST

Sevilla F.C. Here We Go SFC

Sevilla F.C. ,PS Forza Sevilla Campeón

Sevilla F.C. ,PS TSF,

Sevilla F.C. Sevillistas Manchegos,

Sevilla F.C. PS Del Río de la Plata

Sevilla F.C. Sevillismo en Ceuta

Sevilla F.C. PS de Triana

Sevilla F.C. PS Coria del Río F.L.

Sevilla F.C. Sevillistas en Las Palmas “Antonio Puerta”

Sevilla F.C. PS Andrés Palop,

Sevilla F.C. PS Sevillistas de Salteras

Sevilla F.C. Siempre Fieles

Sevilla F.C. Baby’s Norte

Sevilla F.C. PS Elche – Alicante

Sevilla F.C. PS San José de la Rinconada

Sevilla F.C. PS La Chorla de M’bia

Sevilla F.C. PS Ciudad del Decano. Roberto ales. Huelva

Sevilla F.C. Sevillistas en Valencia.,

Sevilla F.C. PS A 1000 Km. de Nervión,

Sevilla F.C. PS Guardianes de Nervion

Sevilla F.C. PS Cultural Javier Labandon “El Arrebato”

Sevilla F.C. PS Since 1890

Sevilla F.C. PS Egabrense

Sevilla F.C. PS Coca de la Piñera

Sevilla F.C. PS Santiago Vva del Ariscal

Sevilla F.C. Sevillismo en Madrid

Sevilla F.C. PS Antonio Puerta

Sevilla F.C. PS Contigo Siempre

Sevilla F.C. PS Costa del Sol

Sevilla F.C. PS Rafael Saldaña

Sevilla F.C. PS Mario Rivero PS Osuna

Sevilla F.C. Tercera Vía Sevillista

Sevilla F.C. Tertulia Sevillista Ramón Sánchez Pizjuán

Sevilla F.C. PS de JaénSevilla F.C.PS Arte&Vida

Sevilla F.C. PS Sant Andreu de la Barca BCN

SM Caen MNK96

SMIRNE PANTHERS CLUB 1983 PANIONIOS

SPORTING LISBONA TORCIDA VERDE

Stade de Reims Ultrem Reims

STOCCARDA Commando Cannstatt 1997

STUTTGART SCHWABEN KOMPANIE STUTTGART 2006

U.D. Almería Grada joven

U.D. Las Palmas Ultra Naciente

U.P. Palencia Palentinaekos

US Créteil-Lusitanos Kop Banlieue Créteil

US Orléans Drouguis Orléans

Valencia C.F Curva Nord Valencia

Valencia C.F Ultras Yomus Valencia 1983

Villareal c.f. Villareal fans- –

WUPPERTAL ULTRAS WUPPERTAL

Xerez Deportivo Kolectivo Sur

SCHWABENSTURM 2002

Wroklaw Slask wroklaw

Salisburgo Union Ultrà Austria

München 1860 Münchner Löwen TVS 1860

Kaiserslautern Westkurve Kaiserslautern