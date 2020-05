, 13 maggio 2020. “Pd e M5s vogliono distruggere questa nostra Italia”. Non usa mezzi termini il segretario nazionale del partito “L’Altra Italia”che in una video intervista ha voluto criticare duramente le azioni dell’attuale governo in risposta alla crisi sanitaria ed economica che stiamo vivendo. “Conte anziché dar man forte e far partire le sperimentazione del plasma, in questo specifico momento di crisi blocca la sperimentazione nelle regioni rosse. Bisogna mettere a fuoco questa verità. Ci stanno oscurando tutti i problemi reali che ci sono in Italia” ha riferito Cartelli che ha anche preannunciato un appuntamento che si terrà a Salò, probabilmente l’11 luglio: “Lanceremo l’iniziativa “Solidarietà Nazionale” dove ci aiuteremo tra cittadini.. Non dobbiamo più dare niente a nessuno, non abbiamo più la possibilità”.

Cartelli ha anche esposto le ragioni e i valori del suo partito: “Siamo l’unico partito ad avere nel nostro statuto, al primo comma, la costituzione dello Stato nazionale del lavoro attraverso l’alternativa corporativa. Detto questo siamo in difesa della famiglia tradizionale, quindi “no” alle coppie e alle adozioni gay, “no” all’immigrazione sfrenata e aperta a tutti. Il partito si pone di dare un occhio vigile alle persone anziane, ai bambini, ai diversamente abili e a tutti coloro che hanno bisogno di aiuto”.

A partecipare alla video intervista anche Saverio Siorini, esponente interprovinciale per il centro nord della Puglia di “L’Altra Italia” nonché presidente del comitato “Terra Nostra Gargano”. Siorini ha dato un quadro della situazione per quanto riguarda i danni da animali selvatici presso gli agricoltori e allevatori all’interno del Parco Nazionale del Gargano, precisando “Abbiamo avuto le pratiche del 2019 e del 2020 relative all’indennizzo da parte del Parco per quanto riguarda i danni da fauna selvatica, che si aggirano intorno a 100/120 euro per ettaro a fronte di 700-750 euro complessivi tra spese e utile del terreno stesso”.

“Come comitato vogliamo tutelare la nostra terra, custodire la nostra azienda – ha continuato Siorini – vogliamo tenere i nostri animali liberi nella nostra proprietà. Siamo riusciti ad ottenere la possibilità di eliminare il costo del sanitario e dello smaltimento del bestiame, inoltre abbiamo portato ad accelerare le pratiche di pagamento. Ma ci sono ancora molti problemi che stiamo risolvendo a stretto contatto con il presidente del Parco. Il nostro movimento “Terra Nostra” insieme a “L’Altra Italia”, sta cercando di evidenziare tutte queste anomalie portare avanti tramite le proteste dei cittadini.

Articolo di Valerio Agricola – Intervista a cura di Giuseppe Laganella – Video e montaggio a cura di Vittorio Agricola