Cittadini rispettano misure? Comune li ringrazia con il cioccolato

Il ringraziamento dell’esecutivo bleniese è diretto a più categorie di persone. Da una parte la popolazione anziana, “più esposta al pericolo di contagio, che ha seguito molto diligentemente le indicazioni di restare a casa e ridurre gli spostamenti”. Ma il grazie è rivolto anche alla rete di volontari che si è costituita spontaneamente per soddisfare le esigenze legate alla spesa quotidiana delle persone, a coloro che “con spirito di servizio e senza clamore, prestano il loro aiuto disinteressato a chi ne ha bisogno”, ma anche ai “titolari di ditte, aziende e a tutti i prestatori di servizio per la loro forza di resistenza e per la loro fiducia in un futuro prossimo che permetterà di riprendere le proprie normali attività lavorative e a produrre quindi la ricchezza del nostro paese”. (..) Fonte LaRegione.it