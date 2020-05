Decreto Rilancio: cancellato il bonus di € 1.000 degli “infermieri eroi”

“Importanti novità sono state introdotte nell’ultima bozza del decreto Rilancio . Tra quelle che interessa maggiormente i molti professionisti della salute impegnati da mesi in prima linea nei reparti dedicati ai pazienti contagiati da Coronavirus è l’esclusione dal bonus di 1.000 eur o annunciato nelle precedenti proposte. Nelle varie bozze del decreto presentate in queste settimane, una delle costanti era sempre stato il premio in denaro passato da 600 ai 1.000 euro.” Lo rende noto il dr. Simone Gussoni di NurseTimes,

“Nell’ultima versione invece, non vi sarebbe più alcuna traccia di medici ed infermieri tra le categorie professionali che potranno usufruire del bonus. Tale esclusione sarebbe dovuta a “problemi di copertura” ovvero mancanza di fondi per premiare coloro che i molti politici hanno definito eroi negli ultimi mesi”, conclude Gussoni.