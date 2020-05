El Mehdi Amlal. Dal Marocco al Volta di Foggia… fino agli States!

, 13 maggio 2020. “Devo ringraziare la mia famiglia, i miei compagni e, soprattutto, i miei insegnanti che hanno creduto in me, mi hanno accompagnato, sostenuto, valorizzato”. Quella diè una storia di vera integrazione e di grande successo. Il giovane studente del Liceo scientifico “Alessandro Volta” di Foggia, infatti, è tra i pochi studenti selezionati in una delle più importanti e prestigiose facoltà di economia al mondo: la Wharton School presso l’Università della Pennsylvania, facente parte della cosiddetta Ivy League, ossia l’insieme delle più prestigiose università degli Stati Uniti d’America (con Harvard, Yale, Princeton, Columbia, Brown, Dartmouth e Cornell).

El Mehdi è nato in Marocco nel 2001 e lì è rimasto fino all’età di sei anni insieme a sua madre. Suo padre fu il primo a lasciare il Paese, quando El Mehdi aveva due anni, per cercare una condizione di vita migliore in Italia. Dopo le prime difficoltà, e con tanto impegno, riuscì ad avviare una attività commerciale di materiale elettrico che, negli anni, gli ha permesso di ricongiungersi alla sua famiglia. Nel 2007, infatti, gli Amlal si ritrovarono nel nostro Paese. L’inserimento per il piccolo El Mehdi non è stato semplice: imparare la lingua, andare a scuola, conoscere nuovi amici. Una nuova vita. Dopo aver frequentato la scuola Primaria, prima alla Pascoli e poi alla Livio Tempesta, si iscrive alla Pio XII e poi all’Industriale Altamura – Da’ Vinci. Al termine del primo quadrimestre del primo anno, però, decide di trasferirsi al Liceo Volta, nel corso “C” delle Scienze Applicate. Di lì è stato un crescendo. La vera svolta avviene in terzo quando, stimolato per tutto il biennio, comincia ad approfondire sempre più, leggere di tutto, si interessa a tanti argomenti.

“In terzo ho cominciato davvero a credere in me stesso – dice – anche perché il contesto scolastico del Liceo Volta è davvero stimolante”. Diventa uno studente molto presente anche nelle attività dell’Istituto foggiano, si sente parte di quella Comunità scolastica, partecipa agli Open Day e alle tantissime iniziative, didattiche e non, che la scuola propone. Poi arriva l’ultimo anno. I test nelle più prestigiose università del mondo e la selezione alla Wharton School. “Il mio sogno era quello di studiare negli Stati Uniti. È stato tanto difficile ma posso dire ai miei coetanei che, con l’impegno e il sacrificio, i sogni possono diventare realtà. Specialmente se il contesto scolastico nel quale ti trovi, ed io ho avuto la fortuna di studiare al Liceo Volta, ti aiuta e ti spinge a perseguirli. Ringrazio tutti i docenti e particolarmente il Dirigente scolastico, per l’incredibile lavoro che svolge e sono fiero di frequentare questa scuola che mi ha dato tanto e mi ha fatto crescere come persona”.

Molto felici e soddisfatti tutti gli insegnanti del Consiglio di classe della 5C di Scienze Applicate, in primis la coordinatrice, l’insegnante di Italiano Carmen Di Giorgio: “In questi cinque anni El Mehdi ha saputo tirare fuori tutto il suo potenziale, noi gli siamo stati accanto ogni momento, nel nostro piccolo, e abbiamo cercato semplicemente di trasmettergli l’amore per lo studio. Tutto il resto lo ha fatto da solo”.

Esprime soddisfazione, per questo ennesimo grande risultato di uno studente del Liceo Volta, anche il Dirigente scolastico, Gabriella Grilli: “ El Mehdi Amlal è uno degli studenti più attivi del nostro Istituto. Sempre presente e sempre impegnato in tutte le nostre proposte. La sua storia, e quella della sua famiglia, ci rende felici ma anche orgogliosi, perché la nostra scuola ha contribuito a mettere nel cuore di questo giovane prodigio l’amore per la conoscenza. Sono convinta – ha concluso – che nel futuro radioso di El Mehdi ci sarà sempre un pensiero per noi”.