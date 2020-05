Foggia. Internalizzazioni 118, Santo Mangia “Fare presto, Piazzolla ci incontri”

, 13 maggio 2020. ““: fissato per il prossimo 18 maggio 2020, dalle ore 9 alle 14, nella sede della Direzione Generale dell’ASL FG a Foggia, un presidio dei Lavoratori 118 che operano nelle postazioni gestite dalle diciannove

“Il giorno 30 giugno 2020 è il termine di scadenza dell’ennesima proroga che la ASLFG ha inteso sottoscrivere con le Associazioni di Volontariato per la gestione delle 19 postazioni 118 della Provincia di Foggia (in attesa che il servizio sia internalizzato all’interno della propria società in house (Sanitaservice ASLFG srl); verificato che ad oggi, non si hanno comunicazioni ufficiali rispetto alla possibile “internalizzazione” del servizio e, quindi, non esiste un cronoprogramma che vada a chiudere, definitivamente, la decennale stortura nella gestione di queste postazioni, comunicano a quanti in indirizzo, che il giorno 18 maggio 2020 a partire dalle ore 9 sino alle ore 14 terranno un presidio dei Lavoratori 118 che operano nelle postazioni 118 gestite dalle Associazioni di Volontariato. Si chiede che nel corso del presidio l’ incontro con il Direttore Generale della ASLFG”.

“La scrivente comunica, inoltre, che data l’emergenza COVID 19 metterà in atto tutte le misure sul distanziamento sociale e l’utilizzo di mascherine”. Lo riporta l’esecutivo USB Foggia Mangia Santo.