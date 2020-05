Foggia. Lovecchio visita al dipartimento di riabilitazione del Villaggio Artigiani

“Nell’esercizio delle mie funzioni parlamentari, ho visitato il Dipartimento di Riabilitazione del Villaggio Artigiani al Tratturo Castiglione a Foggia, guidato dal manager Leonardo Trivisano e diretto dal dottor Vincenzo Di Mola, con l’ausilio del segretario amministrativo Lucio De Martino. Ho potuto visionare la piena funzionalità del dipartimento e l’estrema organizzazione della struttura in questa nuova fase dell’emergenza epidemica”. È quanto rileva l’onorevole del M5S, segretario della Commissione Bilancio e membro della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati.

“Ho parlato col manager Trivisano e con i suoi stretti collaboratori- aggiunge il parlamentare pentastellato- ho potuto conoscere i servizi che svolgono. Ho accolto con grande favore alcune delle loro iniziative, mi è stato detto che tutto il Dipartimento è stato sanificato ed anche l’intero impianto di aereazione è stato sanificato per poter riprendere le terapie. Tra le novità, c’è anche la concessione che il Dipartimento di Prevenzione ha avviato, concedendo alcuni degli spazi al servizio 118”. Conclude il deputato Lovecchio: “Sappiamo quanto con la pandemia sia diventato necessario migliorare il microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione degli ambienti. È importante che ci siano dei criteri di trasparenza che possano garantire all’utenza la piena tranquillità per frequentare la struttura.”