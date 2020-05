Manfredonia, aspettando lunedì 18: l’inizio del dopo Covid

Manfredonia, 13 maggio 2020. GRATIFICATI dalle buone notizie riguardanti i contagi da coronavirusa conferma della buona tenuta nella lotta al Covid-19, Manfredonia si appresta a riattivare, dopo oltre tre mesi di blocco, gran parte delle attività che ridaranno linfa alla città e dunque esercizi commerciali, ristoranti, bar, parrucchieri in attesa di completare la resurrezione con ogni altra attività rimasta in quarantena.

“NATURALMENTE con l’osservanza scrupolosa dei protocolli emanati dall’autorità governativa” assicura Raffaele Fatone, presidente dall’Associazione commercianti AMA. “Siamo pronti a ripartire: i vari esercenti si sono già attivati per predisporre ogni cosa per rendere agevole l’accesso del pubblico a cominciare dalla esposizione delle modalità di comportamento. Dobbiamo e saremo vigili – promette Fatone – a valorizzare questa opportunità. Così come la popolazione ha dimostrato responsabilità in questo grave periodo di attesa, i titolari delle varie attività e servizi, vogliono essere ancor più attenti in questa ripartenza”. Sarà un periodo di rodaggio per traghettare verso la normalità.

C’E’ UN CERTO ottimismo che tuttavia non riesce a nascondere quella naturale paura che affiora quando si principia qualcosa di importante. Lunedì 18 si rimetterà in moto il motore forse più portante dell’economia cittadina. Che coinvolge diverse centinaia di esercizi e diverse migliaia di addetti. La forza viva della città. “Se non è – avanza Fatone – un salto nel buio, poco ci manca: riapriranno tutti? come reagirà la gente? Sarà propensa a spendere?“. Sono alcuni degli interrogativi che diranno quale sia la realtà del dopo Covid.

QUESTO lungo periodo di inattività produttiva ha accentuato la affiorante povertà di circolante con le retribuzioni azzerate, i risparmi prosciugati. Di denaro ne è circolato poco o niente. I bonus, i supporti economici, i contributi a vario titolo elargiti, il grande movimento di soccorso sviluppato intorno alla Caritas diocesana ancora in feconda attività, hanno in qualche modo sopperito a situazioni di grave disagio. In qualche modo attutito l’asprezza della situazione.

E SE PER le attività commerciali l’osservanza delle norme di prevenzione è relativamente facile, non altrettanto è per i ristoranti, bar e spiagge, che traggono sostegno nella stagione estiva. “Non sono state definite le misure di scurezza, ma da quello che si propone c’è poco da stare allegri” osserva Leo del ristorante “Al Porto”. Stesse considerazioni per le spiagge. “Le misure distanziali previste – rileva Giuseppe la Torre, gestore di un lido “Capolinea” a Siponto – ci costringeranno a dimezzare tutto il sistema stabilito con quali ripercussioni sulla copertura dei costi è facile immaginare. Ci dovremo tuttavia adeguare: ho del personale, una dozzina di dipendenti, da mantenere”. Sulla riviera sipontina la spiaggia consente distanze ragionate. Non così alla spiaggia Castello di Manfredonia. “Gli spazi sono piuttosto contenuti – rileva Peppino Titta, titolare dello stabilimento balneare storico di Manfredonia – eppertanto dovremo ridimensionare tutto e riadattarci alla nuova realtà confidando in un pronto recupero”.

Michele Apollonio